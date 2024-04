Malena Giménez logró tercer puesto en Chile

La jujeña Malena Giménez, que fue parte de la Selección Argentina Sub 15 de Tenis de Mesa que disputó el Sudamericano de la especialidad en Santiago de Chile, consiguió una medalla de bronce en la modalidad de competencia dobles mixto.

El torneo se desarrolló hasta el fin de semana pasado inclusive y Malena compitió en las modalidades individual, equipos, dobles femeninos y dobles mixto. Y fue en esta última en la que llegó al podio en pareja con el mendocino Benjamín Archua.

Archua, vale remarcar, se consagró individualmente como campeón sudamericano.

La experiencia en Chile tuvo un muy mal comienzo para Argentina, ya que tanto el equipo femenino Sub 15 como el Sub 19 y el masculino Sub 19 ocuparon los últimos lugares del torneo. Lo mismo sucedió en los dobles masculinos y femeninos. Solamente los varones Sub 15 dieron la cara en la competencia de equipos logrando una medalla de plata.

La jujeña mejoró su rendimiento en la competencia individual, superando la fase de grupos y llegando hasta octavos de final, donde fue eliminada por una jugadora brasileña. La mejor versión de la jujeña se vio en el dobles mixto, lo que le permitió aportar una medalla para Argentina.

Circuito provincial

Las instalaciones del Paseo de Compras "La Bodega" de la ciudad de Perico fue la sede elegida para recibir la 3º fecha del Circuito Provincial de Tenis de Mesa en su 1º Etapa del año 2024.

Allí se convocaron 70 jugadores procedentes de distintas localidades de Jujuy y, como invitado especial, un atleta de la República hermana de Bolivia: Moisés Humacata.

La competencia, como se hace habitualmente, se dividió en 4 torneos organizados por categorías según el nivel de juego de los participantes.

La idea es nivelar siempre con rivales de igual potencial, buscando así mejorar la competencia interna.

La nueva cuarta fecha se desarrollará el domingo 26 de mayo, con sede a confirmar en los próximos días.