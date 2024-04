Eduardo Robledo fue subcampeón en Salta

En Salta se disputó el Torneo IRT Rápido Apertura AMI - Alto Rendimiento que fue válido al ELO Internacional. Jujuy, entre otros jugadores del NOA, fue parte de la disputa del certamen, el cual dejó campeón de forma invicta al maestro internacional Julián Vilca, el subcampeón de forma invicta Eduardo Robledo, 3º Alfredo Chiappero, 4º Cristian Robledo y mejor jujeño posicionado fue Bruno Aguirre, oriundo de Río Blanco, Palpalá.

La competencia estuvo organizada por la Fundación AMI y estuvo a cargo del director del torneo Rubén Alejandro Gaite, también fue fiscalizado por el árbitro Internacional Héctor Vilte, la modalidad de juego fue de 10 minutos más de 5 segundos de incremento por jugador.

Se hicieron presente 31 jugadores en total de los cuales 10 fueron representantes a la provincia de Jujuy, jugadores del Club Rey Blanco, también estuvieron presentes el maestro internacional Julián Vilca de Salta, el maestro Fide Mariano Belmonte de Salta, el fuerte jugador René Garnier de Salta, el maestro Fide Cristian Robledo de Jujuy, el futuro maestro Alfredo Chiappero de San Salvador de Jujuy y el profesor Eduardo Robledo.

Lugar de juego se trasladaron todos los participantes al Centro Cultural "Dino Saluzzi" en avenida Independencia 910 de Salta capital. En las escalas de premios el 1º puesto se llevó $150 mil; 2º puesto 100 mil; 3º puesto $50 mil; 4º puesto $20 mil, 5º puesto $10 mil; mejor femenino $15 mil; mejor AMI $15 mil; mejor sub 2000 $15 mil; mejor sub 1800 $15 mil; mejor sub 18 $10 mil. Además, en las categorías con al menos 4 inscriptos: mejor Tucumán $15 mil; mejor Jujuy $15 mil; mejor Catamarca $15 mil; mejor La Rioja $15 mil y mejor Santiago del Estero $15 mil.