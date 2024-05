"Todo es trabajo", manifestó el lateral Franco Camargo

Concentrado pensando en lo que será la visita a Ferro Carril Oeste el domingo desde las 17, Gimnasia y Esgrima comienza a definir el once titular. El plantel disfruta del buen momento, como el defensor Franco Camargo que viene de marcar su primer gol como jugador profesional.

"Muy contento, esto es gracias al trabajo, a mi familia que la tengo lejos, hoy estoy con mi novia aquí en Jujuy que es el gran apoyo que tengo, es todo trabajo, mentalizarse que se puede, porque algunas veces te caes, otras estas bien o estas medio bajón, es trabajar y con eso todo se puede", fue lo primero que resaltó el lateral del "lobo".

Consultado sobre que se les dice a los delanteros que no pueden marcar, Camargo destacó que "no es lo que yo me encargo, todos queremos hacer goles, sobre todo los delanteros que es la confianza de ellos, pero ellos hacen un gran trabajo para el grupo que algunas veces no se ve y ellos tienen un gran mérito para el equipo también", explicó.

La astucia y concentración de Camargo le permitió abrir el marcador el fin de semana ante Maipú de Mendoza "leí la jugada que el central iba a filtrarle al wing que se cerraba, lo anticipé, se la pude robar, se abrieron los caminos y pude dársela al Pulga, por Luis Rodríguez, cuando veo que amago pensé que iba a patear, sobre todo cuando enganchó, pero igual le piqué al espacio, se me quedó ahí y le pegué", describió el jugador de Gimnasia sobre su primer festejo.

Pero el buen momento del equipo "albiceleste" desde la llegada de Matías Módolo a la conducción técnica se nota en el rendimiento de cada uno de los integrantes del plantel, desde los titulares hasta los suplentes y sobre todo, los que no lograron sumar minutos de juego y esperan por poder entrar a la cancha "cambiamos el chip, nos encontrábamos en un momento en el cual pensábamos que no podíamos levantar, pero el cuerpo técnico nos hizo cambiar la cabeza, conseguimos mucha más intensidad, en la semana trabajamos con mucha más intensidad, con mucho profesionalismo, los que nos toca jugar, los que no les toca, todos entrenan al mismo ritmo, al ciento por ciento, creo que ese es la gran ficha que nos esté yendo bien", remarcó Franco Camargo.

La meta es una sola, pelear arriba hasta el final "esa es la idea, no sé cómo terminó la tabla porque no la miro mucho, pero ojalá que sigamos así, en zona de clasificación pero esto es largo como ganamos nos puede tocar volver a caer, o volver a empatar, hay que seguir, no debemos conformarnos con esto y seguir trabajando para lograr lo mejor", dijo finalizando la nota con nuestro medio.