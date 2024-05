Salvatierra fue el mejor

Recientemente se corrió la primera fecha del Torneo Regional de Ciclismo en Perico, en homenaje al santo patrono San José, donde resultó ganador Alexis Salvatierra. El pedalista es oriundo de Tartagal y líder del equipo Team Cayetano Bici Partes fue el más veloz en la categoría general.

Mientras que la clasificación general de la prueba quedó de la siguiente manera.

Master "A": 1º) Paulo Francisco Morales; 2º) Luis Eduardo Gemio; 3º) Sebastián Lubik; 4º) Luis Miguel Chungara; 5º) Edgardo Villa. Master "B": 1º) Matías Caliva; 2º) Milán Stunf; 3º) Andrés Alberti; 4º) Juan Aguirre; 5º) Alejandro Von Leipzig. Master "C": 1º) Ernesto Núñez; 2º) Marcelo Ruiz; 3º) José Zeballos; 4º) Daniel Giménez; 5º) Luis Rojas.

Master "D": 1º) Osmar Nievas; 2º) Luis Leal; 3º) Miguel Jiménez; 4º) Daniel Burgos; 5º) Daniel López.

Master "E": 1º) Luis González; 2º) Genaro Aylan.

En tanto, los resultados en damas fueron estos.

1º) Lorena Martín; 2º) Natalia Suárez; 3º) Florencia Galvez; 4º) Eliana Ibire; 5º) Natalia Burgos.

Evita Sub 14 damas: 1º) Pía Palacios. Evita Sub 14 caballeros: 1º) Máximo Laguna. Evita Sub 16 caballeros: 1º) Uriel Alfaro.

Elite 2: 1º) David Reynoso; 2º) Claudio Vilte; 3º) Ignacio Adauto; 4º) Alejandro Cazón; 5º) Gustavo Ayala.

Elite: 1º) Alexis Salvatierra; 2º) Fabricio Gómez; 3º) Ricardo Colque; 4º) Ángel Juárez; 5º) Alejandro Palacios.

Por otro lado, ciclistas de nuestra provincia compitieron en la clásica "Norma Doric" que se corrió en la vecina provincia de Salta. Desde el Club de Amigos del Deporte felicitaron a los jujeños por su performance y agradecieron especial a Débora Mariel Doric, al comisario deportivo Tomás Sayes y al presidente de la Asociación Salteña de Ciclismo, Enrique Laguna. Los representantes fueron Sergio Ruiz, Marcelo Ruiz, Saúl Correa, "Pato" Nievas y Enrique Rojas.