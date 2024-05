Los Chazarreta ya sueñan con gritar goles en Luján

Víctor "Negro" Chazarreta fue una de las sensaciones del "lobo" en su último paso por Primera y hoy juega con su hijo en Luján.

El fútbol siempre da revancha. Y si lo sabrá Víctor Chazarreta, aquel delantero veloz que jugó en Gimnasia en su último paso por la Primera División del fútbol argentino. Actualmente con 43 años volvió a jugar oficialmente en Liga Jujeña vistiendo los colores de Deportivo Luján y un dato no menor que compartió minutos en cancha con su hijo, Álvaro, en la derrota de la fecha 3 ante Talleres en Perico, ambos ingresando desde el banco de relevos.

El "Morocho" atendió a diario El Tribuno de Jujuy en su domicilio en el barrio Alto Comedero y allí contó que "fue algo muy lindo, me puse a entrenar este año nuevamente, el técnico (Sergio Civardi) me dijo que si me ponía bien, me iba a tener en cuenta. Se dio porque mi hijo ya estaba en el plantel y por eso pudimos compartir la cancha y el banco de suplentes en este caso ante Talleres que entramos en el segundo tiempo". En esa misma línea reconoció que "no lo esperaba por la cantidad de años que pasaron de volver a jugar en la Liga Jujeña, hace mucho cuando estuve en Cuyaya se dio la posibilidad, pero no como ahora de compartir un plantel y estar todos los días entrenando, por eso quiero disfrutarlo al máximo todo", agregando que "hoy tengo 43 años y con varios kilos menos de lo que estaba, pero con las ganas de siempre. A mí se me cortó la carrera antes de tiempo por algunas cosas que no sirve recordar y todavía tengo ese espíritu de seguir jugando dando lo mejor", remarcó.

Chazarreta confesó que "volver a ponerse los botines después de 20 años, es algo motivante, mi último club fue Cuyaya. Quiero disfrutar esto que vivo y también tengo otro hijo más chico de 15 años en Gimnasia, uno nunca sabe pero estoy agradecido a la vida de poder dejar una pequeña huella y sabiendo que no todos los padres pudieron hacerlo oficialmente", detalló el ledesmense que surgió de Atlético Ledesma que luego en su adolescencia se radicó en San Salvador con sus padres y un hermano. Tras una prueba en el 'lobo' que consiguió su progenitor, pudo superarla y tuvo 5 años hermosos donde se dio el debut a los 18 años en Primera contra Independiente de Avellaneda, pero también fue titular con Argentinos Juniors, después con Vélez, entre otros clubes. Después volvió a jugar en Ledesma el Argentino B, de ahí en Altos Hornos Zapla y terminó en Atlético Cuyaya.

También contó que actualmente "estoy jugando en otra posición, más de asistidor, por ahí se me pide que vaya de 9, pero más que nada juego retrasado para hacer jugar a los compañeros. Con los años uno trata de corregir algunas cosas, antes estaba afuera siempre los iba a mirar a mis hijos y les corregía las cosas después del partido. Hoy estoy agradecido al técnico que confía en mí, vamos a seguir remándola para hacer una buena campaña", selló uno de los atacantes que fue sensación entre los juveniles que surgían del "lobo" en los '90.



La verdad que me sorprendió el estado físico que tiene ahora"

Álvaro Chazarreta expresó que "como contó mi papá años atrás se nos dio cuando era más chico y yo estaba en Cuyaya en la Reserva y ahí se dio de jugar muy pocos minutos, pero ahora es diferentes estando en Primera en Luján", acotando que "no me lo esperaba porque veía la pretemporada bastante pesada para él, estaba con un par de kilos de más, pero puso todo su empeño y la verdad que me sorprendió el estado físico que tiene ahora", detalló.

El joven admitió que "juego de volante o bien delantero. Desde chico lo veía a mi viejo y de ahí nació el amor a este deporte entonces quise seguir sus pasos y con 23 años me quedan pendiente varias cosas". A la vez añadió que "gritar un gol con el sería bastante lindo. Por su experiencia nos ayuda bastante a los más chicos y sigue teniendo la calidad intacta", sintetizó.