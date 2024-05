Fin de semana de aprendizaje para los jujeños

No fue el mejor fin de semana para Matías Clapier en la tercera fecha de la Clase 3 del Car Show Santafesino y para Federico Stieglitz en la Clase del Turismo Pista desarrollado en Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Clapier comenzó bien, con buenos tiempos y las sensaciones a pleno. Y con los buenos tiempos "la serie salí segundo, largué tercero la final"; hasta ese momento todo muy bueno, sin embargo el clima le jugó una mala pasada, "fue un día atípico porque había lluvia y salimos con goma de lluvia, pero después se secó, y los que salieron con neumáticos para piso seco que en las primeras vueltas no estaban bien, pasaron a dominar, se secó e hicieron diferencias", explicó Clapier.

Pero ya dio vuelta la página, fiel a su estilo, y el piloto del Yiyo Competición ya piensa en lo que se viene, "la revancha será el 25 y 26 de mayo en Termas de Río Hondo, allí estaremos dando pelea, como siempre, acompañado por mis sponsors Rf Agroquímicos, DCC Distribuciones, a mi familia, mi esposa, mi papá, mis tíos, mis amigos y toda la gente de Jujuy que siempre me apoya de una u otra manera", puntualizó.

En el Turismo Pista, la Clase 3 para Federico Stieglitz tampoco fue lo que esperaba. "La serie no fue muy buena, terminé décimo", le contó a diario El Tribuno de Jujuy, por ende en la final "largué 28, sin embargo faltando tres vueltas estaba 13, por querer pasar dos juntos nos enganchamos, nos fuimos afuera, regresé a la pista y quedamos relegados".

Stieglitz resaltó que "era una linda final porque podría haber quedado once, diez, íbamos a sumar para seguir dando pelea", no obstante no se desespera "porque tenemos buen potencial para la fecha que viene en San Jorge", culminó.