Módolo : "Ferro fue el único rival que nos superó"

El entrenador de Gimnasia y Esgrima, Matías Módolo, se lamentó por la derrota ante Ferro por 2 a 0, sobre todo por la forma en que se dio y el bajón futbolístico de un equipo que venía en clara levantada desde su arribo.

"No hicimos pie, no tuvimos un buen partido. Estuvimos muy imprecisos con la pelota. El gol tempranero (el primer tanto del conjunto de Caballito fue a los 21 minutos del primer tiempo) llevó a que se juegue más como querían ellos, que nosotros", sostuvo.

El ex DT de Riestra, en charla con El Tribuno de Jujuy, rescató los primeros minutos de la etapa complementaria: "Encima en el segundo tiempo cuando estábamos teniendo más pelota y metiendo al rival en campo propio, tuvimos una falla de esas que no se pueden tener, porque se pagan caro y se amplió el resultado. Nosotros seguimos yendo a buscarlo pero el rival también juega y de contra es lo mejor que tiene".

El técnico, quien logró el año pasado el ascenso a la máxima categoría con el equipo del Bajo Flores, aseguró que el campo de juego en Caballito también influyó en el nivel de sus dirigidos. "En algunas presiones quedamos largos por el tamaño de la cancha que no está en buenas condiciones. Corrimos más sin pelota que con ella. No pudimos tener la presión efectiva que veníamos teniendo. Con el primer gol de ellos, no pudimos equiparar en el mediocampo, donde para ellos es clave", explicó. Continuando con el análisis de la primera derrota al frente del "lobo", resaltó que los jugadores no hayan reaccionado con vehemencia ante la superioridad del rival, entendiendo que "en el primer tiempo ellos tuvieron más aproximaciones que llegadas claras. Nosotros tuvimos el cabezazo que se fue cerca. Nos faltó precisión. Me gustó del equipo que siguió intentando, que no perdió la cabeza y no ganamos tarjetas tontamente. Cuando se gana no está todo bien, ni cuando se pierde está todo mal". Además, Módolo, quien también dirigió a Midland y Centro Español en el ascenso, dejó en claro que el equipo no depende del desempeño de Luis Rodriguez: "No dependemos del 'Pulga' en la elaboración de juego porque juega en el último tercio. Nuestra idea es que no baje tanto a elaborar para que esté más cerca de la definición".

Por último, el exfutbolista de Midland, Excursionistas, Estudiantes y Laferrere, antes de retirarse por lesiones a los jóvenes 27 años, asumió que el rival fue dominador del encuentro. "Ahora tenemos que estar tranquilos. Con trabajo hay que corregir lo que no hicimos ahora. La levantada cuando llegamos nosotros se dio con trabajo. Con esta merma hay que seguir igual, para achicar el margen de error. En estos 5 partidos de nuestro ciclo el único rival que nos superó fue Ferro", concluyó con honestidad.