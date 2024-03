El precio de los quesos está subiendo cada 4 días

"Está tan caro el queso que rinde más comer carne aunque sea viernes de Cuaresma o Semana Santa", fue el comentario que recibieron comerciantes del rubro lácteos; respecto a un insospechado impacto de la inflación que no cesa en la abstinencia propuesta por la Iglesia católica para este tiempo.

Un recorrido realizado ayer por El Tribuno de Jujuy reveló que aún no es significativa la demanda de productos para preparar comidas de vigilia. Y tampoco se puede estimar a cuánto llegarán sus valores en Semana Santa, a fin de mes.

PESCADOS FRESCOS | PARA ESTE VIERNES SE ESPERA QUE COMIENCE A AUMENTAR LA DEMANDA

Marcos Tapia de la fiambrería ubicada en el local 15 del Mercado Central "6 de Agosto" comentó que "están cambiando los precios cada cuatro días, están subiendo de modo increíble". El queso Tybo y el Danbo cuestan desde $6.200 a $8.500 el kilo, según la marca, y son los más requeridos para agregar a las humitas.

Un cremoso económico se ubica en $5.200 el kilo, pero por pieza o media pieza se rebaja a $4.640; el más caro de primera línea asciende a $7.100 el kilo. La muzzarella para pizza cuesta entre $5.280 y $6.400.

En cuanto a la conducta de los compradores el vendedor indicó que "la gente lleva lo justo, a veces hay ofertas y llevan la mitad de la pieza". También le comentaron una práctica de familias que llevan queso, lo dividen y freezan pero estima que "siempre es mejor llevar el producto fresco".

En el Mercado de Concentración y Abasto, ingresando por calle Rivadavia, el kilo de cremoso tiene valores entre $5.500 y $7.000; el Tybo de $7.000 a $7.600; el Danbo $7.300 y $7.500 y la muzzarella en barrra $7.000. Algunas marcas tienen poco stock y proveen hormas con poco estacionamiento.

Ante las subas permanentes de 5%, 10% y 15%, mucha gente comenta que el queso cuesta más que la carne y por eso dudan en cumplir con el gesto penitencial de la abstinencia durante los viernes de Cuaresma y Semana Santa.

Pescado se mantiene

Otro producto "de temporada" es el pescado. En el tradicional negocio de calle Alvear, al ingreso del Mercado Central, todavía no empezó la mayor demanda. "Lo que más sale es el sábalo a $3.500 el kilo y la merluza a $6.300 el kilo. Por ahora, hará 20 días que están al mismo precio", dijo Angel Sanguedolce.

Consideró que en el costo de Semana Santa influirá la cantidad de pescado que haya, por ejemplo la crecida del río Paraná influye en que escasee.

El surubí se consigue a $8.500 el kilo y los rebozados de merluza que vienen de Mar del Plata si son hamburguesa a $5.800 y $6.000; y las milanesas a $7.200.

Docena de choclos a $2.000

CHOCLOS | EN EL MERCADO DE CONCENTRACIÓN Y ABASTO SE CONSIGUEN EN POCOS PUESTOS

Los choclos constituyen otra opción para platillos sin carne. Isabel del espacio 42 del Mercado de Concentración y Abasto de avenida Almirante Brown explicó que los jueves empiezan a llevar para hacer humitas, pero máximo dos docenas, "pero son pocos, ya no tanto como antes".

La bolsa de 50 choclos blancos cuesta $7.000 y $ 2.000 la docena; el choclo del Norte está a $4.000 la docena y el amarillo dulce que encabeza las preferencias a $2.000 la docena.

La vendedora recordó que una década atrás para Semana Santa llegaba a traer 15.000 choclos pero ahora no superaría los 3.000.

En cuanto al precio para fin de mes expresó que "no creo que salte mucho. Si hay pocos capaz que levante algo. Lo máximo que ha llegado la bolsa es a $10.000". Y hay que tener en cuenta que "cuando llueve no pueden entrar a sacar porque va a salir todo el choclo con barro y no lo quieren. Espero que mejore el clima".