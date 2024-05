El artista Facundo Cañazares ganó certamen de pintura

El Colegio de Escribanos de Jujuy realizó el acto de entrega de premios y apertura de la muestra de la 44° edición del concurso Salón de Pintura "Rodrigo Pereira". El evento se concretó el martes por la noche en el Salón de Usos Múltiples de la institución notarial, donde se entregaron los certificados correspondientes a los artistas ganadores: el Premio Adquisición fue para Facundo Delfín Cañazares Undiano, con la obra "La balsa de medusa en el Río Grande" ; Mención de Honor para Aaron Gustavo Ariel Ibarra con la obra "Guarany en la ciudad" y Mención Especial para Alfredo Bernardo Coca, por la obra "Justicia Terrenal". El encuentro contó con la participación de integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, presidido por Pablo Esteban Saravia Pérez, notarios, artistas plásticos, familiares de los ganadores e integrantes del jurado.

En su discurso de bienvenida, Saravia recordó que la convocatoria de los artistas plásticos data del año 1979, se adhiere a los festejos de la Fundación de San Salvador de Jujuy y por ello, la temática versa exclusivamente sobre la capital provincial, "pasado y presente", en el convencimiento que deben quedar plasmados para la posteridad esos rincones representativos del terruño que cobija a todos.

En relación a la pinacoteca resaltó que a la fecha, representa la más importante muestra de obras pictóricas de artistas netamente jujeños. Agregó que "es muy grato para la institución realizar este aporte, promoviendo el reconocimiento a todos los pintores que año tras año, se van sumando a esta propuesta".

"En nombre del notariado jujeño, deseo expresar mi gratitud a los artistas participantes, al prestigioso jurado, a los miembros de este Consejo Directivo que nos acompañan y a cada uno de los colaboradores de nuestro querido Colegio de Escribanos", concluyó Saravia.

Consultado sobre la obtención del primer premio, Facundo Cañazares transmitió que le generó una inmensa alegría por la historia del Salón y el patrimonio de la Pinacoteca, donde estará la obra ganadora de su autoría. Indicó que participa del concurso hace 10 años, apoyando al evento; muy reconocido en el ambiente artístico por la antigüedad y la historia del mismo.

En referencia a la obra ganadora dijo que es una pintura de 80 por 60cm, con técnica acrílico sobre lienzo, pintura directa y un poco de veladura. Sobre el concepto del trabajo expresó que tiene connotaciones sociales y políticas pero, agregó que es la gente quien debe interpretar el mensaje de la misma. Finalmente, invitó al público en general para que contemplen las 22 obras que seleccionó el jurado hasta el 31 de mayo, inclusive.

Por su parte, Aarón Ibarra, oriundo de Ledesma, se mostró sorprendido, contento, porque es la primera vez que participa del concurso y obtener la Mención de Honor fue una grata noticia que recibió en días previos a la premiación. Aseguró que el premio también es un incentivo para que los jóvenes artistas participen del concurso y expresó: "Este momento, este premio lo estoy compartiendo con mis compañeros del profesorado de artes visuales, para que se animen y el próximo año participen de este salón".

La obra de Ibarra tiene técnica mixta, pintura, lapicera y marcadores; sobre el concepto dijo: "Me identifico con este trabajo, hace 2 años que vivo en esta hermosa ciudad, pero al llegar me sentí un poco aislado. Para mí era todo nuevo, no tenía con quién hablar y fueron los artistas quienes me sumaron a sus grupos de amistades. En mi obra se ve un mural y su autor, Alejandro Condorí, fue uno de los que incentivó mi participación a quien le agradezco mucho", dijo el joven artista.

El ganador de la Mención Especial, Alfredo Coca, se presentó por tercera vez en el concurso y sostuvo que la técnica de la obra premiada es fotografía digital, intervenida con tinta indeleble y marcadores. "Es el reflejo, deforme, del edificio de Tribunales, donde se dictan sentencias que muchas veces creemos que son injustas, justicia del hombre; no como la justicia divina que es justa, por ahí va el mensaje de mi trabajo" indicó el artista, también sorprendido por la elección de los integrantes del jurado.

Para finalizar, referentes del Colegio reconocieron a los artistas con la entrega de los correspondientes certificados, a cargo de Ariel Cortéz y Viviana Cortéz. En el mismo sentido también se entregó la certificación al jurado de esta edición, integrado por Juan Carlos Entrocassi, Inocencio Garzón y Samuel Augusto Paiva (ganador del concurso de pintura del año pasado).