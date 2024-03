"El General Manuel Arias tuvo un gran talento para la guerra"

El coronel retirado del ejército, es el autor del libro “El General Manuel Eduardo Arias y la Guerra de la Independencia en Jujuy”, que se presentó el martes, en el marco de la conmemoración de la Batalla de Humahuaca. Hoy se cumple el 207º aniversario de la gesta mencionada, y en la provincia se realizan una serie de actividades en la que se denomina la Se‑ mana de Arias. Conversamos con el investigador acerca de su obra.

Él dice que el propósito de su libro es reivindicar la figura del General Arias en la Guerra por la Independencia, desmitificando supuestas traiciones a Güemes, y magnificar la participación de Jujuy en este camino, destacando lo que él llama el talento para la guerra, y la estrategia militar de Arias.

Ibarzábal nació en Córdoba, se retiró en 2016 y se radicó en Jujuy.

Su periplo militar estuvo destinado a Jujuy y otras guarniciones más. Su último destino fue la provincia de Salta, como segundo comandante de brigada.

¿Cómo fue entrando en esta investigación?

De una manera muy imprevista. Yo tenía otras expectativas después de mi retiro, que no pudieron concretarse. Siempre me gustó la historia desde niño, y tengo mi propia formación académica en este sentido.

Mi esposa que trabaja en el Poder Judicial, lo conoció al señor Isidoro Cruz, presidente del Instituto de Estudios Históricos "Gral. Manuel Arias", y le habló de mi interés.

Yo había escuchado hablar del coronel Arias en su momento, pero nunca me había dedicado a la investigación.

Un día había que ir a la Ciudad Histórica, porque se venía el aniversario de la Batalla de Humahuaca, y en ese entonces, estaba en vida, el profesor Manuel Omar Armas, que ya por razones de salud no podía participar del acto en esa ciudad. Fue entonces que me convocaron a mí para dar una clase alusiva, y empecé a investigar con el Atlas Histórico Militar primero, y luego me seguí involucrando, y realmente ha sido fascinante.

¿Cuándo se empezó a escribir el libro?

Lo empecé a escribir por pedido del profesor Armas durante la pandemia. el libro se terminó concretamente en el año 2022, cuando yo presento en la editorial Universitaria del Ejército, que depende de la Universidad de la Defensa, el proyecto.

Después de evaluarlo, les encantó porque está muy graficado, tiene muchos mapas, y es bueno estudiarla historia con mapas.

Las consideraciones del libro se proponen ponerlo a Arias en contexto. Son de carácter geopolítico, estratégico, y de análisis.

Desde la editorial, me pidieron que amplíe la investigación, explicando qué pasó en Jujuy durante la Guerra por la Independencia.

Y yo les expliqué que hablar de la Guerra de la Independencia, en esta región del país, es hablar de Jujuy. Tuvimos once invasiones, así que me puse a trabajar de nuevo y presenté nuevamente le proyecto. Y ahí ya me dijeron que lo iban a publicar.

Se hicieron, obviamente las consultas pertinentes, al comité editorial de la Universidad, y al Ejército Argentino, y aparece un ensayo muy específico de historia militar, encuadrado a nivel estratégico, geopolítico y táctico, para presentar quién fue este hombre, y explicar por qué merece ser reconocido como héroe.

¿El objetivo es ese reconocimiento?

Sí, porque la historia necesariamente tiene un componente de subjetividad. Quienes han escrito sobre Arias, más allá de manifestar tangencialmente su accionar, en muchos casos hicieron hincapié en una supuesta traición que él habría cometido en particular con la persona del general Martín Miguel de Güemes. En este documento, desde el punto de vista militar, se hace un esfuerzo por desmentir eso. Fue toda una construcción de un relato.

También hay otro libro de otro autor, Gustavo Álvarez, que ha hecho un trabajo de investigación fantástico, que para mí es de tesis, está muy documentado. Y, analizando los documentos que él cita, demuestra fehacientemente todos los mitos y las mentiras o falacias que se escribieron sobre Arias. Ese libro fundamentalmente, y el que yo presento ahora, que está más desarrollado desde el punto de vista militar, son dos elementos de juicio, primero para desmitificar que fue un traidor, y segundo para ver la magnitud de la gesta.

No fue Arias exclusivamente el responsable de facilitarle el cruce de los Andes a San Martín, pero sí tuvo mucha injerencia.

Creo que da para que las personas que lo lean eventualmente, puedan tener otro enfoque, y seguir interesándose en su historia.