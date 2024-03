Cazzu repudió la prohibición del lenguaje inclusivo: "Como mujer tengo miedo"

A lo largo de la historia, la disputa cultural y política movilizó a los artistas de turno a manifestarse: con una canción, con declaraciones y, quizás en la actualidad, con un me gusta perdido en redes sociales. Primero fue Lali Espósito que, con cuatro palabras en un tuit, escandalizó al actual presidente y muchos más. Desde hace un tiempo, también es María Becerra. Hoy, fue el turno de Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu.

Estamos hablando de posicionarse -o no- políticamente. Ya no tanto de partidos si no más de ideas. Actualmente, Argentina no atraviesa una etapa donde las fronteras quizás se rozan: los extremos quedan cada vez más lejos. Así es cómo Lali Espósito, acusada de "vivir del Estado" por el mandatario libertario, criticó abiertamente a las medidas de Javier Milei. Ayer, María Becerra, expuso: "Hay cosas mucho más importantes que hacer antes que likear 400 tweets en un día".

Hoy, 1 de marzo, casi tres meses desde que comenzó la nueva presidencia, la artista Cazzu se sumó a la larga lista de artistas que se manifestaron en contra de Javier Milei: repudió la prohibición del lenguaje inclusivo y advirtió que estas medidas son el comienzo de muchas otras: "Quién sabe qué sigue".