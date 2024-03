Erica y La Nueva Sonora se promocionó en Jujuy

Erica y la Nueva Sonora, artista de la música tropical, realizó recientemente una gira de prensa que abarcó Jujuy y Salta. "Si bien me conocen, vinimos a promocionar la banda en el norte", dijo a El Tribuno de Jujuy.

El grupo se formó en el partido de Malvinas Argentinas, zona norte de la provincia de Buenos Aires.

"Lo intentamos", fue la llave para que la artista se abra camino dentro del mundo tropical y su voz llegue a todo el país, "al tema lo conocen, pero pocos saben que soy yo", manifestó la artista.

Las redes sociales son el nexo entre la cantante y el gran abanico de público que sigue su música. "Me llegan mensajes preguntando cuando por el norte", relató.

A través de estas plataformas, hoy suenan canciones tales como "Es mi culpa" y "Vas a llorar", de su autoría y las cuales la reafirman entre las elegidas de la movida tropical.

De la mano de Nora Mena (Salta) y Martín Mendoza (Jujuy) proyectaron un refuerzo en la difusión y es así como llegó a ambas provincias para realizar este tan amplio como gratificante trabajo.

"Me encontré con gente muy amable, que me recibió muy bien; la comida de estos lugares es muy rica", expresó Erica y acotó que "hicimos un trabajo arduo, empezamos muy temprano y terminamos muy tarde, pero es un esfuerzo que más adelante tendrá sus frutos y podremos venir con la banda".

Lo que esta banda ofrece artísticamente se encuadra dentro de la cumbia colombiana, "estilo sonora", remarcó la cantante, quien continuó afirmando que "es muy bailable, muy fiestera, no puede faltar en ninguna fiesta".

En escena, son 10 los integrantes de Erica y la Nueva Sonora, quienes se encargan de transmitir ese espíritu de alegría a quienes los escuchan.

"10 somos visibles, atrás hay sonidistas, asistente, mánager, la niñera de mi bebé, un socio…", somos un equipo bastante grande, afirmó la cantante y entre risas dijo "cada gira parece un viaje de egresados".

Sobre su historia musical, la artista contó que "desde muy chiquita canto, en bares, en eventos, era camarera y de a ratos me dejaban cantar; ahí me escucharon y me propusieron cantar en una banda, en 2014, ahí grabo el tema 'Mientes tan bien', que la pegó, luego vino 'Lo intentamos' y fue otro éxito, como también resultó 'Me vas a extrañar', hoy muchos grandes artistas hacen esos temas y de ahí me empecé a hacer conocida, incluso me contrataron Maradona, El Kun Agüero, Rodrigo de Paul otras personalidades del fútbol".

Sobre esto, contó orgullosa, tanto como contenta, que esos personajes le hacen llegar videos cantando y bailando sus temas.

Luego del paso por esa primera banda, hace tres años decidió que podía encarar su proyecto propio, ahí nace Erica y la Nueva Sonora.

"En el grupo me dicen la jefa", dice sonriente. "Es un trabajo que lleva mucho tiempo, la casa, la banda, ser mamá, gracias a Dios mi esposo me acompaña, ambos somos los dueños de la banda", expresó la artista.

Es indudable que muchos nacen con un don. Erica descubrió en su adolescencia el don de escribir. "Desde muy chica escribo, a los 14 años tenía un cuaderno lleno de canciones escritas; se me viene sola la letra y la melodía, tengo que grabarlo o escribirlo antes de que se me vaya", narró.

Finalmente, la compositora contó que, "me inspiro en todo, dolor, peleas con mi marido, en lo cotidiano", agregó respecto a los matices de sus canciones.