“Subía videos cuando no existía la palabra ‘youtuber’”

Fue el primer Youtuber de Jujuy, comenzó con este trabajo en 2015, y es muy seguido en sus redes de Facebook, Instagram, Youtube y Tik Tok. Conversamos con FachuArgota, para ahondar en la forma y las características de este laburo de los nuevos tiempos. En los que, con un teléfono, se pueden hacer contenidos y encontrar una veta comercial deseable y justa. Fachu tiene 28 años y hace nueve que se dedica a generar contenidos.

CON COLEGAS | INFLUENCERS DE JUJUY

Tuvo varios reconocimientos ya en el ámbito local de los influencers (Los Premios Coya Awards que otorga la asociación Coya Army a jujeños creadores de contenidos para redes), y apunta a seguir creciendo. “En la primera edición fue por ser pionero en Youtube, y en la segunda entrega por ‘mejor colaboración’ porque vino un youtuber muy conocido argentino, Mauro Albarracín, que hace videos viajando por todo el mundo y me contactó para venir a grabar a Jujuy”.

FACHUARGOTA | EN NUESTRA REDACCIÓN, CONTANDO SU RUTINA

“Cuando comencé a hacer videos para Youtube, me inspiré en un par de chicos que hacían videos para Buenos Aires, y habían youtubers de otras provincias, pero no se movían los números de hoy, en cuanto a suscriptores”, cuenta. Y si bien todo era en ese momento sobre todo por Youtube, no había surgido todavía la palabra “youtuber”. “Nos decían ‘chicos de Inter‑ net’”, dice el jujeño. Se hacían videos graciosos, historias, anécdotas de sus días personales, pero no había una definición del público ni del contenido que se debía publicar.

“Luego comenzaron a compartir esos videos en Facebook y se comentaban, pero todavía tener 100 seguidores era mucho. Hoy hay influencers que suman miles y miles, y hasta millones de reacciones, y seguidores”, explica sobre la evolución de esta actividad-negocio de la nueva era. “Así fue creciendo todo”, dice y recuerda una primera juntada de gente que se dedicaba a esto, en el año 2015.

“Hasta el día de hoy, sigue el contacto, y algunos crecieron tanto que están viviendo en otros países”, dimensiona.

Lo cierto es que la creación de contenidos comenzó como un hobby, y hoy es una de las fuentes laborales más usadas y estudiadas. La pregunta es ¿Cómo es hoy el trabajo de un influencer, para qué, qué debería producir?, teniendo en cuenta la inquietud y la no existen‑ cia de una ciencia a raíz de esto. “Ahora los que entran en el juego, son los sponsors, porque muchas marcas ven que si tenés cierta audiencia, a ellos les sirve mostrar sus productos en medio del video.

Hay dos formas, las redes mismas tienen sus propias publicidades y te las meten, o uno pueden negociar particularmente con las marcas”, explica. Lo bueno que reconoce el joven influencer jujeño, es que en poco tiempo se puede generar una co‑ munidad fiel. “Las primeras veces que se hicieron las juntadas de creadores de contenido, se hicieron con entrada gratuita, ahora ya no”, dice.

Las convocatorias se hacen por grupos de redes. Las primeras fue‑ ron en Buenos Aires, en el Planeta‑ rio por ejemplo, recuerda. “En una experiencia inicial fuimos casi 50 personas, hoy somos muchas más. En esa primera reunión definimos el nombre de ‘youtubers’ para nuestra actividad”. También menciona que fue el cordobés Martín Acevedo, quien propone ese nombre, cuando dice en la reunión “nosotros somos youtubers”.

Fue el tiempo de flogger también (tri‑ bu urbana relacionada con Foto‑ log.com, un sitio web donde se subían fotos), es decir que comenzaba a surgir la actividad en este sentido, en la red. En las primeras reuniones de Jujuy, sólo estaba Fachu y de Salta, Rodo Rodríguez. Con el tiempo se iban agregando de otras provincias.

Luego ya se comenzó a hacer esta reunión en un lugar privado, con entra‑ da paga y shows en escenarios. Eso hizo que vaya evolucionando esta cuestión y empiece a surgir la veta laboral, los shows se empezaron a hacer en teatros, etc. En 2015, Fachu hacía videos en su casa, y en la escuela con sus compañeros, estaba en segundo año de la secundaria. “Grabábamos en la canchita, o en los recreos y los subíamos a Youtube”, cuenta, “ahora ya hago videos para mostrar lugares, barrios, distintas ferias, que es lo que más le gusta a la gente, etc.

Mi objetivo es conocer rincones de Jujuy. Cargo mi ‘celu’ y mi cámara, y da la casualidad que siempre me cruzo con gente con la que empezamos a charlar, y surge la idea de grabarlo. Me di cuenta que mucha gente que no es de Jujuy, ve los videos y que llegue a muchísimos lugares, me dan más ganas de seguir mostrando mi provincia en videos”.

Lo que hay que aprender Sobre lo que tuvo que ir aprendiendo para mejorar (fotografía, edición, etc.) comenta que en primer lugar hace hincapié en el lado informativo de su trabajo, “la gente me cuenta sus historias, y yo las estudio para transmitirlas; y técnicamente debo decir que antes grababa con una cámara de fotografía, que con el tiempo me resultó muy pesada para llevarla por la calle.

Con el paso del tiempo la tecnología fue avanzando y entonces puedo trabajar sólo con un celular que tiene la misma calidad casi de una cámara”, explica.

Además, llevar muchos equipos a veces es peligroso. “Me compré también una GoPro (cámaras ligeras de gran calidad de imagen), que pasaba desapercibida, porque eso también aprendí que a la gente la intimida una cámara muy grande”, relata. El proceso de trabajo “En la semana trato de buscar te‑ mas, ya sea por sugerencia de la gente, o visitando lugares que yo no conozco todavía. Los voy anotando, y cada semana tomó tres o cuatro ideas, por si no sale bien la primera”, cuenta sobre su laburo.

Cargo las cámaras, me presento en el lugar y comienzo, a veces solo, y a veces con la compañía de mi hermana, mi novia o amigos”, explica. Elije el lugar de acuerdo a la distancia y el clima en cada semana, y cuando obtiene todo el material, a veces edita con la computadora y a veces con el teléfono. “En teléfono la edición me lleva tres horas más o menos, y la computadora cinco o seis, pero depende la calidad que exija el trabajo”, aclara.

Fachu calcula que hay más de doscientas personas que son creadoras de contenidos en Jujuy, teniendo en cuenta sólo las que participan del evento Coya Award, que es la entre‑ ga de premios a este trabajo que hace el equipo de Coya Army, integrado por jóvenes que hacen memes, videos para distintas redes, etc. Hoy la mayoría están haciendo Tik Tok e Instagram, y un buen grupo de Youtube.

Fachu está en todas las redes, pero más sube contenidos a Youtube. Cuenta que recién en 2019 comenzó a monetizar a través de marcas que lo buscaban, estas producciones. Hoy vive casi exclusivamente de esto y de hacer servicios de fotografía para eventos. Y en eso es muy agradecido con su hermana Marcela, quien le regaló en 2015 una cámara de fotos, que sin dudas fue el motor del inicio.