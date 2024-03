Este domingo 10 de marzo se llevan a cabo la 96° entrega de los premios Oscars donde se reconoce a las mejores producciones e interpretaciones del cine en 2024. El evento se realiza en el Dolby Theatre del Ovation Hollywood bajo la conducción de Jimmy Kimmel.

Los Oscars 2024 premiará a actores, directores, escritores, vestuario y banda sonora de las películas que más se destacaron durante el año. Este año, Oppenheimer se convirtió en la película más nominada al ingresar en 14 ternas, mientras que el segundo lugar lo ocupa Poor Things con 12 nominaciones.

Todos los ganadores de los Oscars 2024

Mejor Actriz de Reparto: Da'Vine Joy Randolph - Los Que Se Quedan (The Holdovers).

Premios Oscars 2024: todos los ganadores de los premios

Mejor Cortometraje Animado: War is Over! Inspired by the music of John y Yoko - Brad Booker y Dave Mullins.

Premios Oscars 2024: todos los ganadores de los premios

Mejor Película de Animación: El niño y la garza - Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki.

Premios Oscars 2024: todos los ganadores de los premios

Mejor Guión Adaptado: Ficción Estadounidense - Cord Jefferson.

Premios Oscars 2024: todos los ganadores de los premios

Mejor Guión Original: Anatomía de una Caída - Justine Triet y Arthur Harari.

Premios Oscars 2024: todos los ganadores de los premios

Maquillaje y Peinado: Poor Things - Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston.

Diseño de Producción: Poor Things - Shona Heath, Zsuzsa Mihalek y James Price.

Mejor Vestuario: Poor Things - Holly Waddington.

Mejor Película Internacional: The Zone of Interest - Reino Unido.