Darán una master class en La Plata

MARÍA E. MONTERO

Desde el 27 de este mes al 30 de este mes se realizará la novena edición del Festival "La Plata baila tango", y Jujuy tendrá sus representantes, en la pareja de baile integrada por Paola Calisaya y Fernando Moreno.

Conversamos con nuestra bailarina, para saber en que va a consistir la participación en esta oportunidad.

Juntos ya participaron en ediciones anteriores del campeonato de este festival, que tiene diferentes instancias. Una es la competencia y otra es la de capacitaciones.

La competencia es en canto, y danza, y dentro de la danza en tango salón, tango senior y tango escenario.

Por otra parte, la programación incluye masterclasses y talleres con maestros de distintas regiones de nuestro país. Así es que la pareja jujeña será la representante del norte, y estará dando su clase el día sábado para un público que puede llegar a las 2.000 personas.

"Para nosotros es todo un desafío, porque la concurrencia más grande que manejamos hasta el momento como profesores fue de 200 personas", asegura entusiasmada Calisaya. "Cada uno de los días, las masterclasses están a cargo de profesores de distintas regiones"

"Una característica muy interesante y uno de los atractivos de este festival son los encuentros de nuevas orquestas de tango", explica Calisaya, "se hacen contrapuntos de las agrupaciones musicales y esa es una de las cosas más llamativas".

Aprovechando el viaje, tienen programadas una exhibiciones en Buenos Aires, en La Baldosa, una de las milongas más antiguas de la gran ciudad.

Sobre la pareja

"Nosotros llevamos cuatro años bailando juntos. Empezamos en pandemia, porque él (Fernando Moreno) bailaba con otra compañera que vive en Salta y con la cuarentena se complicó la continuidad", cuenta la bailarina y profesora, que años anteriores coordinó además el ciclo de cine de películas de tango, que se desarrolló en el Cine Teatro Select.

"Por otra parte, yo también me había quedado sin compañero por ese tiempo. Él era alumno mío, y en un momento me pide que le diera una mano con unos cursos que había pagado online, y necesitaba una pareja para las prácticas y exámenes. Así arrancamos", relata.

"Después de la pandemia seguimos ensayando lo que habíamos aprendido en las clases, y comenzaron a salir los campeonatos online. Decidimos presentarnos y nos fue muy bien", dice Paola.

A partir de ahí participaron de numerosos campeonatos, hicieron innumerables exhibiciones, y dieron clases en varios encuentros tangueros a nivel nacional.

Fueron Campeones de la Competencia Mundial Online de Tango, en el Perico Tango ganaron con el voto del público, y en el Mundial de Tango fueron finalistas varios años.

Paola comenzó a bailar a los 6 años, a los 16 comenzó a organizar campeonatos en Jujuy, "y fui ganando distintas competencias", cuenta. Sus primero pasos fueron en el Ballet "Pasión y Tango'".

"Cuando cumplí 18, se hizo la subsede del Mundial de Tango en Jujuy, participé y logré mi pase a Buenos Aires. A los 19 me fui a vivir un año y medio en Buenos Aires. Trabajé en Casa de Tango, Caminito, Lavalle, y varios puntos conocidos de la ciudad. Allá me seguí formando en tango. Volví por razones personales y ya me quedé en Jujuy", resume.

En Jujuy trabaja para la municipalidad dando clases o como en el caso de este año, que está montando un espectáculo con el grupo de tango que formó en años anteriores.

Fernando Moreno, por su parte da clases los martes y jueves en el Cedems (Centro de Educadores de Enseñanza Media y Superior).

Los miércoles enseñan juntos en la Escuela de Danza "Cristina del Valle".

Dice Paola que "el ambiente tanguero en Jujuy hoy está bastante bien, hay muchas milongas, en ese momento después de las vacaciones se está retomando todo en la Glorieta, en el (Centro Cultural) Tizón, Lobo Negro, Cuatro Reinas, etc. Entiende que es un buen momento.