Músicos y murgas alzan su voz por la memoria, la verdad y la justicia

Hoy, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar. Jujuy se suma a la jornada de reflexión desde la música, como cada año. La entrada es libre y gratuita.

Desde las 14 se realizará en el Centro Cultural "Manuel Belgrano" (exestación de ferrocarril), una nueva edición del Recital por la Memoria, organizado por la Comisión de Derechos Humanos.

La grilla de artistas que dirán presente en este grito de memoria, de no olvido, y de lucha por justicia, estará encabezada por la banda argentina Las Manos de Filippi, y contará con una larga lista de artistas locales de la música, de primer nivel y de gran compromiso como son Skalarrastra, Suri Sikuri, El Ekeko, Manu La Fuente y Lula, Cheo Alderete, Ucumar Trío, Cho y Los Under Brown, Saband, Vity Alba, Raíces, Dani García y Las Venus del Monte, Red de Músicas de Jujuy, Zencerro, Sueño Stereo, Eze López, Las Kullakas, Marcos Rodríguez, Joaquín López y Dani Salas, Jam Xuxuy, Vampiro Indio, La Yugular, Skaraway, El Hangar, Battle Cry, Abajeños, Pasakana, Atuel R.A.P. y Resilencia. Además, se suman varias murgas locales.

Juntos, dicen desde el escenario, a 48 años del golpe genocida, y por los 30.000 desparecidos que siguen presentes: "No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos".

Adhieren la Casa de las Madres "Ni olvido, ni perdón", Seom, la Agrupación Avelles Bacan, el Movimiento Tupak Katari y Radio Rebelde.

La última dictadura militar, autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

La fecha del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establecido en el año 2002 por Ley de la Nación 25.633, tiene el objetivo de construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente.

En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.

Las Manos de Filippi

La banda argentina de fusión rock, con más de 30 años de trayectoria, será hoy la invitada especial del Recital de la Memoria en Jujuy.

Liderada por Hernán "Cabra" de Vega, es una de las más populares y combativas de nuestro país.

Con un estilo fusión y alternativo, donde se pueden escuchar aportes de ritmos caribeños como la cumbia, el ska, el hip hop, el reggae y el punk, y letras comprometidas que reúnen la denuncia con la ironía y el humor, entre sus canciones figuran "Los métodos piqueteros", "El himno del Cucumelo", "Presos de tu sociedad", "La canaleta", "Organización" y "Mountain bike", aparte de uno de su popular "Sr. Cobranza".

La formación está integrada actualmente por Hernán "El Cabra" de Vega, Germán Anzoátegui, Pablo Marchetti, Guido Durán y Christian Fabrizio.

Su último lanzamiento el 9 de febrero fue el tema "Milei se cae", que fue furor y está en las plataformas digitales.