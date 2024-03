En el Centro Cultural “Héctor Ti‑ zón” ubicado en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Junín, se gestó un encuentro singular en‑ tre el arte y la comunidad. Se trata de la muestra visual “Hilvanando”, una exhibición que reúne las obras de tres destacadas artistas locales: Carola Nicastro, Liliana Pedraza y Silvina Jerez. La muestra, que abrió sus puertas el pasado 13 de marzo, seguirá habilitada para el público hasta el 27 de abril. La exposición “Hilvanando” es una expresión única de la creatividad y el talento de estas tres artistas, quienes comparten un enfoque común en su trabajo: la exploración del arte textil. “Las tres tenemos en común el trabajo sobre textiles.

Estamos interviniendo textiles desde distintas técnicas como el bordado y la impresión ecológica”, dijo en una entrevista con‑ cedida a “El Matutino” de El Tribuno de Jujuy, Liliana Pedraza, una de las expositoras. El concepto de “Hilvanando” no solo se refiere a la unión de las obras de estas artistas, sino también a la convergencia de sus ideas y experiencias. Tomás Bree, orga‑ nizador de la muestra y referente de la Secretaría de

Cultura de la Municipalidad, resaltó la impor‑ tancia de este encuentro colectivo. “Son artistas que más que artistas son hacedoras culturales que muestran su trabajo, que muestran su producción. Es mi tarea invitar y contagiar al público jujeño a ver obras de arte diferentes, a ver dife‑ rentes procesos y caminos creati‑ vos”, compartió.

La muestra es un testimonio de la diversidad y la riqueza del arte contemporáneo en Jujuy. Cada una de las artistas aporta su propio estilo y técnica a la exhibición. Li‑ liana Pedraza, por ejemplo, se des‑ taca por su impresión ecológica, un proceso único que implica transferir hojas naturales a la tela utilizando sulfatos. Por otro lado, Carola Nicastro explora el arte del bordado, mientras que Silvina Je‑ rez también incursiona en la im‑ presión ecológica y otras técnicas textiles. Uno de los objetivos principales de “Hilvanando” es acercar el arte al público y generar un diálogo en‑ tre los espectadores y las obras. “Queremos que la gente se familia‑ rice con nuestro lenguaje artístico. Creemos que el arte no debería ser exclusivo para quienes tienen for‑ mación en el área, sino que puede conmover y llegar a cualquier per‑ sona”, reflexionó Pedraza. Tomás Bree, por su parte, su‑ braya el compromiso de la orga‑ nización para hacer que la mues‑ tra esté al alcance de todos los asistentes. “Es importante para nosotros que la muestra sea acce‑ sible para todos. Se trata de una opción totalmente gratuita, pue‑ den asistir sin necesidad de pagar entrada”, aseveró. La muestra “Hilvanando” tam‑ bién ofrece una mirada al proceso creativo de las artistas y Pedraza compartió detalles sobre su rutina de trabajo. “En Hilvanando princi‑ palmente, presento grabados míos y telas intervenidas con elementos naturales como cortezas de euca‑ lipto. Trabajo principalmente en mi taller en casa, buscando mo‑ mentos de tranquilidad para crear sobre todo por la noche”, reveló. Además del aspecto artístico, du‑ rante la charla se plantearon refle‑ xiones sobre el mercado del arte y los desafíos que enfrentan los artis‑ tas locales. Tomás Bree y Liliana Pedraza coinciden en la importan‑ cia de valorar el trabajo artístico y generar un diálogo con el público para promover una apreciación más profunda del arte. “Hay buenos espacios para mos‑ trar arte, tanto desde la gestión pú‑ blica como desde iniciativas inde‑ pendientes. Sin embargo, creo que aún hay margen para impulsar más el mercado del arte y valorar el trabajo de los artistas”, indicó Pe‑ draza. Y Bree en este punto se refi‑ rió a los desafíos económicos que enfrentan los artistas. “Es cierto que el arte muchas veces no se per‑ cibe como una necesidad primaria, lo que dificulta la venta de obras. Sin embargo, estamos trabajando en generar más espacios de visibili‑ dad y diálogo entre artistas y públi‑ co para que se aprecie el verdadero valor del arte”, afirmó. “Hilvanando” es mucho más que una simple exhibición de arte. Es un espacio de encuentro, diálogo y reflexión que invita al público a su‑ mergirse en el fascinante mundo del arte textil y a explorar las múl‑ tiples dimensiones del talento ar‑ tístico jujeño. La muestra estará abierta al público hasta el 27 de abril, y es una oportunidad imper‑ dible para aquellos que deseen dis‑ frutar de una experiencia única y enriquecedora en Juju