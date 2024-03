Una jujeña inquieta que prueba todas las disciplinas y se enriquece

Han pasado nueve años desde que aquella adolescente casi niña artista sorprendía en los escenarios y con su gesto solidario y maduro, encaraba la producción de un espectáculo a beneficio de una entidad benéfica dedicada a los enfermos de cáncer, porque había perdido a su mamá a esa edad por esta enfermedad. Emiliana Di Pasquo cerró su formación artística en Jujuy siendo parte de una de las producciones más brillantes de los últimos años en la escena local, como fue el musical "Matilda", que había llevado a escena con sus alumnos la Escuela de Danzas "Cristina del Valle", y hoy se encuentra desarrollando exitosamente su profesión en Buenos Aires.

La joven conversó con nuestro matutino para compartirnos su presente.

Ella hizo en Jujuy comedia musical con Cristina del Valle Tula. Antes había pasado por Artes Escuela de Teatro Musical de Lucho Armatta (que funcionaba en la Sociedad Española).

Lo cierto es que la artista que lleva dentro se lució actuando, cantando, bailando y produciendo, antes de salir a seguir estudiando arte a nivel universitario.

Hoy tiene 27 años, vive en Buenos Aires hace 9, es licenciada en Dirección Teatral y en Publicidad. Se dedica a la producción de espectáculos, y a la gestión y formación de públicos.

Actualmente trabaja en la producción de "La caja mágica", musical sobre la historia de Disney, que está en cartelera desde hace ya un par de años, en la calle Corrientes, más específicamente en el teatro Gran Rex.

También es parte de la producción de "Personas que se encuentran en lugares", con una compañía independiente de la que forma parte desde hace muchos años, y con la que anteriormente hizo "Mamá está más chiquita". "Personas que se encuentran en lugares" es una obra que ya recibió tres Premios Hugo al Teatro Musical.

Además, hace la producción y gestión de públicos de obras jujeñas que llegan a Buenos Aires, como lo hizo recientemente con la gira de "Lavanderas" de Elena Bossi, que hizo una gira por Buenos Aires. En años anteriores hizo lo propio con un varieté titulada "Ramé, algo caótico pero hermoso a la vez".

"Matilda", gran disparador

"En mi último año, cuando tenía 17, tuve un año bastante movido en Jujuy, porque fue cuando hicimos la temporada de 'Matilda', que fue una experiencia súper enriquecedora para todos los que participamos. Muchos de ahí salimos diciendo 'íQué ganas de profesionalizarnos en esto que nos está pasando!'. Justo ese año yo estuve un mes viviendo en Tumbaya porque filmé 'La niña de tacones amarillos' (filme estrenado en 2015 dirigido por Luján Loioco, con actores jujeños)", comienza contando entusiasmada.

Esas dos experiencias antes de irse de Jujuy fueron como actriz, pero "al ser muy amiga de Cristina (Tula) -su maestra en comedia musical-, y ella tan mentora mía, me dio la posibilidad de un espacio muy importante que fue el producir y dirigir, algo que a mí me gustaba mucho. Me permitió en 'Matilda' tener ese espacio en algunas escenas, me dejó meter mano, aprender", cuenta, "y hoy me dedico a la producción".

En 2014 termina el colegio secundario y en 2015, con 18 años, empieza a estudiar en Buenos Aires. Se recibe de licenciada en Dirección Teatral en la Universidad de Palermo. "A lo largo de la carrera, no solo aprendes a dirigir, sino que también pasas por un recorrido en el que te hacen actuar, producir, conocer sobre escenografía, vestuario, porque una como directora tiene que saber hablar con todas las áreas", comenta.

"Conocí muchos profes muy copados que me fueron dando oportunidades para trabajar mientras estaba estudiando. Así tuve mis primeras experiencias, como 'Aladín' en el teatro Gran Rex, en 2017/2018; es el mismo profe el que me metió en 'La caja mágica' de Disney un par de años después", manifiesta muy agradecida.

"Es decir que mi formación no sólo significó aprendizaje, sino que hice muy linda relación con mis maestros, que fueron muy solidarios con sus estudiantes", dice Emiliana.

"Terminando mi carrera, empecé a pensar que también me gustaba mucho la comunicación y la publicidad, que están más de la mano con el teatro de lo que pensamos", continúa relatando.

Dice que estudió publicidad para tener una herramienta más para el teatro, no para trabajar en una agencia.

"Gestión de públicos y formación de espectadores, que mezcla publicidad, comunicación estratégica y el teatro", ese es su trabajo, tal como ella lo describe. "Me apasiona muchísimo la forma de llevar nuevos espectadores a las salas", asegura. "Todo en la vida necesita que se sepa comunicar y vender. Si no sabemos convocar al público, no sirve", explica.

Su tesis en Publicidad fue justamente con Gestión de Espectadores, "y me gustó que a partir de ahí me surgieron espacios para trabajar en esto. Está bueno porque una va aprendiendo en la marcha. No es una ciencia exacta, cada obra tiene su forma", dice sobre la forma de convocar al público.

"El camino te va marcando, te va dando diferentes oportunidades y te va abriendo puertas, pero principalmente mis profesiones son licenciada en Dirección Teatral y licenciada en Publicidad", dice como despejando el panorama. Es que ella es tantas cosas, y en todas se manifiesta como una gran apasionada.

CON EL ELENCO | DE “LAVANDERAS” EN BUENOS AIRES.

Antes de contactarla para esta nota, la encontramos en una historia de Facebook, tocando la guitarra y cantando, y también le preguntamos sobre eso, que se ríe y asegura que "es solo un hobby", pero reconoce que todo lo que pueda probar y aprender nutre a la artista interior.

Y además...

Emiliana también da clases en la Universidad de Palermo, de donde egresó. "Es una oportunidad muy linda de reforzar lo aprendido, poder transmitirlo, conocer gente y aprender de los alumnos. Estoy muy agradecida de ese espacio", dice.

Comercial e independiente

En su labor de producción y gestión de públicos, se desempeña, como bien detallamos, tanto en el circuito comercial como en el independiente.

"Ahora estoy trabajando en 'La caja mágica', musical comercial, que traviesa la historia de Disney festejando los últimos 100 años. Hace un recorrido por las diferentes canciones. Es un espectáculo para toda la familia, comercial, con público comercial, y le va muy bien a la obra", cuenta.

Por otro lado, trabaja en la compañía independiente Personas que se encuentran en Lugares, en la obra del mismo nombre. "Es una obra que cuenta encuentros entre personas en lugares que por ahí es inimaginable que sucedan, y de repente se ve cómo se forma ese vínculo y en cuanto tiempo se da", ahonda, "son pequeñas obras que se engloban en una".

Y explica su función: "Estoy en la producción de esa obra. Este año también tenemos programada una linda temporada".

Con este grupo también trabajó anteriormente en "Mamá está más chiquita", que también estuvo muchos años en cartel y anduvo muy bien. "Funcionamos como cooperativa de trabajo", explica, "nosotros mismos somos nuestro propio motor".

Y en los últimos días, estuvo trabajando con "Lavanderas", la obra jujeña que se presentó con cuatro funciones en una sala independiente de Buenos Aires, semanas atrás.

La escritora

“Soy una persona bastante curiosa, me gusta explorar muchas cosas con respecto al arte. Me gusta mucho el teatro de textos. Soy muy espectadora también, veo mucho teatro, pero todos estos años me estuve dedicando más al teatro musical, quizás porque vengo con esa formación desde muy chiquita. Es lo que más me apasiona en términos de estilo”, cuenta, pero lo cierto es que también escribió un libro junto a otros dos amigos autores, que se publicó y se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires.

“Hubo una época en la que estuve escribiendo mucho texto, y se dio la oportunidad de publicarlo, fue ‘Barquitos de papel’. Ahora se está dando la posibilidad de transformar ese libro en una obra de teatro”, cuenta. “Para mí los procesos creativos se cruzan mucho más de lo que pensamos en cuanto a las disciplinas y las posibilidades que te da el arte.

Yo creo que lo interesante es mantener las ganas de crear, de manera entretenida, con diferentes aspectos”, asegura. El libro surge en la pandemia, en 2020, cuando con dos de sus amigos que son del palo del teatro, Nacho Olivera y Gonzalo Iglesias, en pleno encierro, deciden inscribirse en un mundial de escritura, organizado por Santiago Lach. “Fue muy entretenido porque teníamos que escribir todos los días, durante 14 días, una determinada cantidad de caracteres que son algo así como dos carillas en base a consignas que dan escritores de todo el mundo. Participamos de eso en pandemia y nos hizo muy bien.

Cuando terminamos el mundial, nos dimos cuenta de que los tres escribíamos sobre temáticas parecidas. Muchas tenías que ver con el dolor, el duelo, las formas de atravesar las tristezas, no sólo las más duras sino tristezas cotidianas también”, cuenta de esa experiencia. Fue entonces que pensaron en juntar los textos y publicarlos y fue a través de la Editorial Olivia. Son quince cuentos cortos para adultos, más que nada por la temática triste, dice. Por esta publicación, el Fondo Nacional de las Artes les dio una beca a los autores para que vengan a Jujuy a dar un curso de escritura, que fue en enero de 2023.

Y de esta experiencia de escritura, surgen sus próximas aspiraciones. “En algún momento quiero hacer una obra propia y darme algún rol actuando. O sea, siendo productora y actriz, no directora porque me resultaría más difícil”, dice. Porque además asegura que nunca dejó de lado la actuación, y cada vez que puede sube a un escenario.

Escribir y dirigir

Su objetivo este año es el de escribir y dirigir una obra, elegir a los actores, pensar el montaje, etc. Y entre las historias a contar, pensó en las de explotación laboral. Habrá que esperar para que nos vuelva a sorprender.