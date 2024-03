Una fecha para no olvidar desde “Subversiones”

En el marco del Día de la Memoria, la compañía artística "Entretiempos" estrenó "Subversiones" en Teatro El Pasillo.

El Tribuno de Jujuy dialogó con su director Enzo Soria y el productor Javier Medina sobre su primera obra que llevan trabajando desde hace casi un año.

Con una puesta de media hora aproximadamente, los intérpretes lograron transmitir de manera poética con el cuerpo el claro mensaje de que no debemos olvidar la historia. "El trabajo fue en conmemoración al 24M. Queríamos en sí transmitir esto, que la memoria no se tiene que perder, de que aunque pase el tiempo ciertas cosas siguen resonando en nuestros cuerpos aun cuando no somos atemporales. Creo que eso es parte de la memoria colectiva y tenemos que mantenerlo todo el tiempo y transmitirlo esencialmente en el arte", comentó Soria luego de un estreno cargado de emoción y con mucho público.

Medina, por su parte, quien se integró a finales del año pasado en el rol de productor, comentó que a esta propuesta la empezaron a trabajar desde el lenguaje de la danza, pero con una propuesta más versátil "que integren, además, el lenguaje de lo audiovisual, música, teatro, visuales, todo los recursos que se puedan". Y agregó, además, que su papel fue "necesario colaborar y aportar desde mi lugar con la construcción y la constitución del grupo para que puedan tener posibilidades dentro del ambiente de la danza y la cultural".

El elenco de "Entretiempos" agradeció al público que los acompañó con emoción en su primera función e invitaron a que más personas puedan sumarse a la experiencia en sus próximas presentaciones.

Soria reflexionó al final sobre convocar a otros artistas y grupalidades para "trabajar en el campo artístico ya que se ve muy afectado por las medidas políticas que se tomaron, enfrentándose y haciendo arte para demostrar que, a pesar de todo, vamos a salir y a vamos a levantar nuestra voz", concluyó.

La compañía cumplirá el 8 de abril su primer aniversario y se prepara para representar a la provincia en el "Tucumán Danza", el festival de danza teatro que se llevará a cabo a finales del mes que viene. "Estamos aprovechando estos eventos y estas funciones para generar recursos, solventar los gastos del viaje y poder asistir a esta convocatoria que hace Tucumán", cerró Medina.

Integran "Subversiones" en escena Candela Belén Ponce, Ignacio Nicolás Miranda, María Pesce, Francisco León, Norali Arjona, Iván Huanuco, Naomi Ferreyra, Violeta López Amador, Jazmín Quipildor; en asistencia técnica, Dana Vega, Candela Toconás y Daniela Farfán; en dirección general, Enzo Germán Soria; y en producción, Javier Medina. (Melina Camargo)