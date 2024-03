“Lo importante es dejar un mensaje sobre el cuidado de la tierra”

¿Cuándo nace esta canción no folclórica?

Hace dos años atrás, ya estaba casi terminada. Resulta que se perdió en la computadora de otro estudio, y no se pudo recuperar nada. Cuando fue lo de los cortes acá en Purmamarca del año pasado, ya la tenía lista de nuevo y salió en ese momento difícil.

Todos teníamos en ese momento un pensamiento único, de cuidar la tierra, y de cuidar lo nuestro, de preservar la casa y el territorio, el agua para nuestros hijos.

Creo que sentimos todos lo mismo, y por eso hubo mucha gente sin banderas políticas.

La canción es de tu autoría.

Sí, en letra y música. La fui grabando aquí con la producción de Curtite Rock, que me ayudó a encontrar el sonido, porque yo hago folclore y esta canción la tenía medio pensada con los chicos que hacían trap en Uruguay, donde estuve hace unos cinco años de vacaciones. Me vine con esa base rítmica de idea en la cabeza.

El trap que hacían ellos yo lo escuchaba con sonido de candombe, y así me fue saliendo. Me vine con esa melodía, y aquí entre tantas lunas surgió la canción y fue mutando hacia el trap, por eso busqué a Chuky Pá, un joven trapero que yo venía mirando de aquí. Él le da un sentido de identidad y de pertenencia a la letra que habla de los sikuris, de todos santos, de las ofrendas, el cuidado de la tierra para poder disfrutarla mañana, etc.

Después de todo esto, se engancha Sara Hebe, porque cuando le mandé la canción, le gustó.

¿Cómo se engancha Sara Hebe en esta producción?

Hebe -quien grabó la canción de "El Marginal" y ganó un Premio Martín Fierro por esta- vino a tocar en vacaciones, yo escuché su música y tiene mucho contenido social, es una mujer que caminó las calles y estuvo militando en los cortes. Me encantó lo que hace. Tiene muy buena energía en el escenario.

SARA HEBE | LA CANTANTE DE “EL MARGINAL” SE SUMÓ A ESTA PRODUCCIÓN.

Sin que me conozca, conseguí el teléfono y le mandé un mensaje. Primero me dijo que estaba de vacaciones, que no tenía muchas ganas de hacer nada, pero me pidió que le mande la canción.

Después que la escuchó directamente me preguntó: "¿Cuándo lo hacemos?". Fue el poder de la canción en sí.

De ahí fue fluyendo todo de a poquito.

Se filmó con ayuda del Inamu...

Sí, hasta el año pasado que teníamos un estado presente, tuve la suerte de ganar un beneficio de subsidio para filmar el videoclip. La producción del clip la hizo Gonzalo Morales, de Arcilla Producciones, a quien le puse toda la confianza para que él se sienta libre de crear. Yo me dejé llevar y el resultado fue el que esperaba.

El mensaje que hemos querido dar es el de cuidar nuestra tierra, nuestra agua, nuestro suelo, nuestro mañana, nuestras familias, nuestros seres queridos.

¿Cuándo se filmó?

En diciembre se terminó de filmar, y el video salió hace unos días.

¿Hace cuánto tiempo volviste a vivir en Jujuy?

Apenas terminó la pandemia. Después de todos esos meses encerrados, en un cuarto piso, con un balconcito adonde salíamos a mirar un poco el cielo, apenas pudimos decidimos venirnos a Jujuy.

Mi compañera y mis hijos son porteños, pero están felices. Ella es antropóloga y su tesis fue sobre este lugar. También fue un sueño para ella. Nos vinimos con el autito cargado de todas nuestras cositas, y la verdad que tengo trabajo con la música.

Todos los días estoy haciendo folclore en un lugar de Tilcara donde se come y se trabaja bastante bien sobre todo con el turismo.

Por suerte vivimos de la música acá. En Buenos Aires después de la pandemia se complicó un poco lo laboral.

¿Cómo estás trabajando en este tiempo con tus lanzamientos?

Viste que ya no se lanzan discos. Entonces voy sacando temas en Youtube, Spotify y otras plataformas. "Luna de Tilcara" sobrepasó mis expectativas, tiene más de 25.000 visitas y reproducciones en Spotify, antes tenía hasta 5.000 por ejemplo. Se ve que es una de las canciones más esperadas.

¿Es la primera canción que haces que no es netamente folclore? ¿Te gustó la experiencia?

Sí, es la primera. Y sí. El resultado fue bueno. Podría haber salido mal, pero no. Los instrumentos de viento quedaron bien amalgamados con el resultado.

La gente me cruza en la calle y me dice que le pareció muy bueno saber que estoy de este lado de la vereda, que soy parte de esta comunidad.

¿Qué otro proyecto tenés?

Continuar con la banda de cumbia que armamos con unos músicos muy grosos en este verano, y que fue revelación del carnaval. Se llama Ey Chango, y es un proyecto paralelo al mío de solista, y lo hago con tremendos músicos. Imagínate, arrancamos nuestro show con el audio de Patricia Bullrich, diciendo: "El pobre, para salir de la pobreza, arma una banda de cumbia o de cuarteto". Nos reímos muchísimo, lo disfrutamos.

Estamos junto a Santiago Altaraz, en guitarra; Leandro Batallanos, en teclados; y Darío Urbina, en vientos.

Me descomprimió de mi rutina. Hacemos cumbia norteña, santafesina, colombiana, etc.

También estoy pensando en componer temas para esta propuesta. No me puedo quejar del momento que estoy viviendo.