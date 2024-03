"La palabra 'gratitud' es la que más se repite"

El docente, escritor y comunicador de Libertador General San Martín, es el autor del libro “La ETHA: un anecdotario de medio siglo de vivencias compartidas”, que se presentará este miércoles a las 20. Se trata de una obra pensada por los 50 años de la Escuela Técnica “Herminio Arrieta” (Etha), institución de gran prestigio y rica historia desde la ciudad hacia la región. Se publicó el año pasado.

El aniversario número 50 fue en el año 2022, el libro se terminó de editar y publicar el año pasado. Y finalmente tendrá su presentación oficial en el auditorio de la escuela, ubicada en Mariano Moreno 1368 de la ciudad de Libertador, esta semana.

El autor de este libro actualmente es docente de la institución, pero antes también fue alumno.

La escuela se inauguró el 13 de marzo de 1972, dirigida por los Hermanos Maristas, y desde ese momento fue un órgano fundamental en la historia de los ledesmenses y de la ciudad. Se relacionó íntimamente con todas las generaciones que fueron sucediendo en sus aulas, con sus docentes, con las familias, con la empresa Ledesma que fue su respaldo y con la que mantiene y intercambio de conocimientos y profesionales de suma importancia, con los adolescentes que abrazó a partir del Movimiento Remar (grupo de formación cristiana de jóvenes que marcó también innumerables vidas y estados de vida).

La Etha es todo un nombre en Libertador que involucra la vida de muchas personas en distintos ámbitos. De ahí la importancia de comenzar a registrar su historia.

Conversamos con el autor de esta obra, que sin dudas es un aporte intelectual y afectivo a la historia, no sólo de la escuela, sino también de su gente, y de la ciudad toda.

¿Por qué te comprometiste con esta obra? ¿Cómo llegaste a hacerte cargo de este desafío?

Informalmente teníamos un grupo de Wathsapp con ex alumnos y actuales directivos, que teníamos inquietudes por la escuela, de ayudar en lo que podamos, y se venían las Bodas de Oro de la escuela. Entre el director actual, Víctor Zuleta y yo, surgió la idea cuando yo le pregunté si ya había algún libro escrito sobre esto, y me confirmó que no. Estábamos organizando eventos para celebrar el aniversario, y entonces se me ocurrió hacerlo.

¿Cómo lo pensaste al libro?, ante el caos del inicio de tamaño laburo ¿por dónde comenzaste?

Afortunadamente tengo un primo en Embarcación, que es historiador y escribió la historia de esa ciudad, José Desalín Gómez, y recurrí a él como para que me ayude a organizar.

Me dio varios consejos como el de recurrir primero a documentos legales (actas y otros que se pudieran encontrar en la institución), y después recurrir a la gente que fue protagonista en los primeros años. Me dieron una gran mano los exalumnos de la primera promoción, que imagínate que son gente que tiene muy puesta la camiseta, son re apasionados al hablar de la escuela. Aparte hay un par de ese grupo que tienen una memoria prodigiosa como Omar Bueno, el profesor Gustavo Romano, y el primer abanderado de la escuela, Luis Correa. Ellos me ayudaron mucho con datos edilicios, que me sirvieron para marcar el contraste con la actualidad. Mostrar cómo arrancaron y contar con los nombres del personal de entonces.

Otro consejo muy bueno que me dio mi primo fue el de saber parar. En algún momento- me anticipó- va haber una sobreabundancia de material. "Hay que saber dónde parar", me recomendó.

Además, costó organizar todo, porque mucha información llegaba por celular. Fui armando carpetas en mi computadora, porque yo tenía la idea de hacer algo lineal por mi parte, más allá de los testimonios que me iban mandando. Organicé todo por décadas y quería que queden claros momentos hitos de la escuela como la inauguración del campo de deporte, el auditorio, la inauguración de los tinglados, etc.

Me ayudaron mucho los entrevistados, Daniel Zapatero, del personal de la escuela y exalumno, y la escritora y profesora Yedelmira Vilte de Noguera, que había hecho una columna para este diario (El Tribuno de Jujuy) sobre la escuela.

¿En qué lugar te paras para encarar este libro, el del exalumno, el del actual profesor, el de un ciudadano de Libertador que valora la institución, el de escritor, investigador?

Me pasó que en algún momento tuve que liberar párrafos enteros porque me daba cuenta que cambiaba la voz en medio de la narración. Yo sabía que ese era un riesgo en el momento en que me lo propuse, por eso hago una salvedad en el prólogo, diciendo que esta era una tarea que se iba a complicar con lo afectivo. Si bien me quería diferenciar del historiador o el investigador duro, porque iba a tener mucho de emocional, pero a la vez no quería que se sobrecargue de eso.

Quería que el libro tenga una lectura ágil para cualquiera que lo encuentre en la Biblioteca de la ciudad.

En muchos momentos sentí que escribía para mis propios compañeros de la "promo", y había que cambiar.

Claro, había que pensar en el público que no fue parte de la institución, o del que va a leer este libro en 30 0 40 años...

Sí, me puse a pensar en los chicos que van hoy a la Escuela Técnica, y me di cuenta que no van a entender algunas cosas que para nosotros (los de nuestra generación) eran como muy naturales.

¿Por dónde comenzaste o qué es lo que te llegó primero?

A la par de mi propia investigación, hice un mensaje general, pensado para distintas promociones, presentándome, y contando lo que quería hacer. Así fui averiguando quiénes podían ser las personas de cada grupo generacional que me podían ayudar con datos. Armé un texto por Whatsapp con un cuestionario general para que me respondan estos referentes.

Todo eso lo fui puliendo y fui buscando el lugar donde podían entrar esos materiales, porque además de lo cronológico, dependía del subtema del que hablaba cada uno.

¿Cuál es el dato que hayas recibido que más te haya emocionado o sorprendido?

Lo que más me sorprendió es que cada uno en medio del vértigo de sus obligaciones actuales, todavía se paren, y se den el tiempo para hablar cosas tan lindas de una casa de estudios.

Creo que confirmé lo que suponía. La palabra "gratitud" es la que más se repite en todo el libro.

El otro dato es que en muchas promociones se hicieron amigos entrañables para toda la vida. La primera "promo", se sigue juntando casi en su totalidad y no sólo una vez al año.

¿Hay algo que vos hayas querido incluir y que no lo pudiste conseguir?

Me va a quedar para siempre a mí, el deseo de contar con el testimonio del hermano Marcelino Buet, a quien tanto admiramos y queremos muchos de los que pasamos por la escuela. El respondió al pedido, pero ya estaba con algunas complicaciones de salud, y finalmente falleció el año pasado. Y no tuve ese texto. Quizás pedí mucho, o no me ubiqué porque no estaba al tanto de su salud. Él me dijo que necesitaba descansar un poco, y que apenas pueda me iba a hacer el escrito. Pero no se pudo.

En los últimos años él estaba viviendo en Chaco.

El autor

Gustavo Chaves nació en Libertador General San Martín, es traductor público nacional, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba; profesor universitario de Inglés (recibido en la Universidad Católica de Salta); y licenciado en Gestión Educativa (carrera que cursó en la Universidad Nacional de Santiago del Estero).

Se desempeñó como docente en todos los niveles, tanto en el sector público como en el privado, como traductor e intérprete, y en programas de capacitación en empresas de la región.

En 2018 publicó su primer libro, "Machetes del corazón", a través de la Editorial Apóstrofe, y en 2021, su cuento "Yo se lo que te digo", fue seleccionado, entre más de 140 obras participantes de seis provincias, con mención especial del jurado del Primer Certamen Literario del NOA.

En 2022 obtuvo el primer premio en el Concurso de Relatos sobre la Guerra de Malvinas, organizado por la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ledesma.

Es cofundador de la productora local Ucumar Films, junto a Marcos Caorlín y Mateo Crenovich, que ya tiene varios filmes estrenados. Además tiene su programa radial.

La presentación



Este miércoles a las 20, en el auditorio de la Escuela Técnica "Herminio Arrieta" de Libertador, se realizará la presentación oficial de este libro.

El acto contará con la participación además del autor, de la escritora Yedelmira Vilte de Noquera, quien dará su mirada acerca del trabajo de Gustavo Chaves en esta publicación. La moderadora del encuentro será la periodista María Eugenia Montero, quien además es exalumna, y escribió para este libro, en representación de los estudiantes de la década del '80.

Además habrá música en vivo con artistas que fueron también alumnos de la institución.