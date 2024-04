Sofía "Jujuy" Jiménez vivió un momento muy angustiante en el aeropuerto de México

Viajar solo en un avión puede volverse un momento de estrés para muchas personas debido a los trasbordos, los distintos controles migratorios y sobre todo por la cantidad de distracciones que se encuentran en los aeropuertos que pueden demorar el ingreso al avión.

(33) debió viajar esta semana de a la ciudad de New York, pero en medio de uno de los trasbordos la modelo colapsó al no encontrar su pasaporte. La desesperación por no poder encontrar su documento identificatorio para volar de un país a otro terminó por desbordarla completamente y decidió grabar un video en esta situación.

“Me puse muy nerviosa por eso odio los momentos en que tengo que viajar y vengo con tiempo, porque soy muy colgada. No les puedo explicar lo que está en mi corazón en este momento”, comenzó contando Jujuy Jiménez en Instagram.



Tirada en el suelo junto a bolso de viaje, una riñonera y abrigo, la modelo mostró que después de llorar un buen rato terminó por encontrar el pasaporte que necesitaba para viajar.

“Estuve haciendo tiempo como una b... tomando un café y dos horas comiendo sanguchitos. Me puse una alarma para que suene, para ir con tiempo a hacer el boarding. Freno por unas bombachitas que me quiero comprar. Y cuando voy a pagar me piden el boarding pass y no lo veo”, contó sobre el momento en que la desesperación la consumió.

Para poder tranquilizarse y lograr sortear esta situación la top model comenzó a realizar ejercicios de respiración que la ayudaron a relajarse e intentó recordar dónde había guardado su pasaporte, con el resto de sus papeles para viajar.

“Vamos Sofía, atenta a tu cuelgue de acuario, por favor. Los días que volás. No”, se autoreto por lo ocurrido. Y a los pocos minutos apareció el preciado documento.

“Entienden que llegué a pensar ‘bueno, listo, me quedo en México, por algo será'. Pero ya está, respiramos y ahí vamos”, aseguró feliz por poder comprar su ropa íntima en el local del aeropuerto y seguir viaje rumbo a los Estados Unidos.

“Me emociona mucho volver a esta ciudad donde fui muy feliz, les voy a estar compartiendo todo”, cerró, al bajar del avión sana y salva.