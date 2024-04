Música y conferencia sobre la meditación y estrés

Este lunes se desarrollará en la capital un encuentro con el arte y con el conocimiento, organizado por la sede en Jujuy de la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias AC (Ageacac).

Desde las 18.30 la propuesta será en el Cine Teatro Municipal Selecta, con entrada libre y gratuita, primero con un concierto de música clásica a cargo del Ensamble "Música a la carta", que dirige Lucía Díaz; y a las 20, la conferencia pública sobre "Estrés, meditación y autoconocimiento", a cargo del orador Gustavo Abán, quien es médico pediatra de Salta.

Rodolfo Maidana y Jorge Rodríguez, miembros de una de las sedes de la Asociación en Jujuy, explicaron que "la temática que se va a tratar es meditación, autoconocimiento y estrés, y eso le va a permitir a las personas después de ese día tener las herramientas básicas para mejorar un poco su calidad de vida", explicó Rodríguez. "Es un evento que se está haciendo simultáneamente a nivel nacional, en este mes", comentó Maidana.

Detallaron que la Asociación Gnosis tiene un listado de 23 temas que tratan constantemente y que "tienen que ver con la respiración, la relajación, la esencia, el ego, cómo los eventos de la vida nos afectan internamente, entre otros. Se le da a la persona un panorama teórico práctico con información que le permita a las personas ir profundizando en el autoconocimiento", explicó Rodríguez.

Señaló también que la música estará presente porque de alguna manera tiene una interrelación con la persona: "Nosotros somos una nota musical, entonces mejorando la música interna, la vida de la persona va a cambiar".

Aclaró que este trabajo se hace ad honorem, y "lo que impartimos es sólo con la intención de compartir con la comunidad algo que nosotros experimentamos, y no es una enseñanza impositiva, cada uno toma lo que le sirve, y lo que no, lo deja. Gnosis significa conocimiento, sabiduría. Nosotros hacemos un análisis muy profundo de todas las culturas que han existido en la tierra, maya, azteca, budismo zen, el cristianismo primitivo, etc. Todas las culturas han dejado un legado muy rico en conocimiento".

Una de las sedes de Ageacac está en Lavalle Nº29, para consultas del público en general está a disposición la página web www.ageacac.org.ar, donde también se pueden consultar los contenidos.