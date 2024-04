A cincuenta años de su disco “A Jujuy siempre se vuelve”

Por Oscar Augusto Berengan

músico / escritor/ investigador

Cuando Don Pablo Balduin ese mismo año de 1974, me regalara esta reunión de composiciones musicales de un Jujuy cabalmente folclórico fue porque ya me había semblanteado. Ocurrió que, además de estar María Adela, su hija quien años más tarde me diera tres hijos, ambos nombres y circunstancias mediante fueron el mayor reaseguro para el constante volver a esta también mi provincia y de comienzo valga la autorreferencia. Muchos le han cantado a Jujuy y solo por traer a colación algunos relevantes nombres contemporáneos a Jorge Hugo Chagra en su misma condición de solista, es que nombro a: Marta Mendicute, Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Coya Mercado, etc. Al respecto, sepan disculpar las omisiones ya que por supuesto, la lista excede a los pocos citados tanto en calidad como en cantidad. Aunque no quiero omitir a los anónimos Guitarreros y como diría Atahualpa Yupanqui desde su "Payador Perseguido": "Algunos cantaban bien /otros pobres, más o menos/ más no eran cantos ajenos...", y aquí quisiera referenciar a esos humildes cantores, nocheros de cacharpayas sin mayores pretensiones de trascendencia pero que ellos también, se siguen emocionando cuando repiten en sus noches de ausencia: "Jujuy, cuando volveré...." Las mismas noches que inspiraran a Chagra cuando nos regalaba sus: "A veces pienso que el solar jujeño, es un sueño largo...". Trasnochados lejanos de su provincia quienes, por acallar ausencias quiebran la voz en un: "... Jujuy, eres Historia, eres leyenda eres clamor...", como si estuviesen cantando el Himno Nacional ni más ni menos.

Todo un consuelo para aquellos quienes, por buscar mejores oportunidades laborales o de estudios superiores, dejan atrás el río Las Pavas. A todos ellos o, la mayoría y ya agarrarlos por los caminos del extrañamiento, los aprieta la quinta esencia de la nostalgia.

Y si así no fuera, que me desmientan los desvelados cuando en juntadas de guitarras y bombos evocan al terruño, pensando en la vuelta.

Ocurre que a modo de sentencia ya nos lo ha señalado nuestro cantor, desde su bella zamba "A Jujuy siempre se vuelve" y apenas escuchen sus sones, es muy probable que un rebelde lagrimón peche por asomarse. Previamente y antes de abandonar el pago y a modo de ritual, para asegurar un regreso estos jujeños, ¿habrán bebido agua del Xibi Xibi? Tal vez que sí, tal vez que no. Ni falta que hace porque ya nos lo recordó: "A Jujuy siempre se vuelve / tierra que te quiero tanto...". Junto a su ladero guitarrístico, el Pollo Martínez quien bellamente, supiera acompañar y armonizar la voz del cantor, adornando desde su instrumento todas y cada una de las diez canciones que integran este hoy día, recordado formato en Long Play.

Es que Chagra supo y quiso ahondar en el alma y el espíritu de sus arquetipos comprovincianos "de adentro" y así, se vieron celebrados en "Zamba para un Maestro Puneño". También, el esforzado y anónimo minero en un bello aire de huayno: "Al Zapla me voy". La historia de Jujuy y su epopeya independentista no estuvo ausente en este nombrar los hechos que pusieran en valor, la valentía, el coraje y el sentido de Patria que animara a aquellos paisanos, en la transición de Colonia a Nación. Ellos no dudaron en dejar atrás el terruño, sacrificando sus pertenencias por humildes que estas fueran y sumarse así a la vocación de libertad y estoy nombrando a "La Veintitrés de Agosto", otra emblemática zamba que resuena con evocativa fuerza, toda vez que desde un rincón lejano se recuerda la gesta del Éxodo Jujeño.

JORGE HUGO CHAGRA | UN HITO DE LA MÚSICA JUJEÑA

Más atrás en el tiempo histórico, Jorge Hugo Chagra se inspiró para resaltar la figura y epopeya del bravo guerrero Viltipoco, al defender con armas a todas luces desiguales, sus ancestrales dominios de los conquistadores españoles. Con vehemencia y talento poético musical, supo plasmar desde su Marcha Guerrera, la trunca epopeya de un valeroso hijo de esta tierra. Cada una de las restantes composiciones que integran su disco "A Jujuy siempre se vuelve" merecen un detenimiento. Es que hacer un alto para escuchar atentamente y disfrutar de su emocionada voz lejos de alambicamientos ya amerita volver a citar a Yupanqui: "Yo no tengo gorgoritos / ni nunca los precisé /Toda la vida canté / como acogotando un grito...".

Creo al igual que Don Ata que a Chagra no le interesó demostrar virtuosismos de cantante, su emoción y convicción al entonar su discurso poético, le bastó. Claramente, no lo animaron pretensiones de evidenciar ni sostenidos, ni prolongados vibratos que adornaran su criollo canto. Sin dudas, supo ponerse detrás de la palabra cantada, para celebrar a su tierra: "... Jujuy, eres la flor de un lapacho, de un cardón...". Tal vez y como quien se une a muchos de sus paisanos a los cuales la vida los llevó lejos también, quiso contarnos sobre otros paisajes. Aquí, la selva misionera se presenta en todo su esplendor, para resaltar los perfiles profundos y folclóricos de ese anónimo habitante de una ubérrima provincia de la Mesopotamia argentina. No dudo de que su colega y fiel exponente del canto de esa tierra, Ramón Ayala, tuvo que haberse quitado su ancho sombrero, después de escuchar "Sapukay" (Galopa) como un modo cierto de celebrar la inspiración poético musical del cantor.

Pude conocer personalmente al creador de "Sapo Cancionero" cuando estando yo a cargo de Patrimonio Musical en la Universidad Nacional de Jujuy, viajé a la ciudad de Salta para entrevistarlo en su lugar de residencia, donde transcurrieran sus últimos años. Me hallaba realizando tareas de recopilación para lo que, en 2011, presentáramos como un corpus bibliodiscográfico, en el Centro Cultural "Tizón" de esta ciudad: "Música Criolla Tradicional de la Provincia de Jujuy, Rescate, Revalorización y Difusión".

Chagra me contó de los años transcurridos en Misiones cuando por razones de su profesión, debió trasladarse a dicha provincia. También esa tarde, pude ver y admirar parte de su obra pictórica, bellamente documentada en selvas y ríos misioneros, al igual que sus paisajes figurativos de nuestra provincia. Sin duda, Jorge Hugo Chagra fue un hombre de talentos múltiples al servicio del arte, los cuales, puso de manifiesto a lo largo de su extensa y fructífera vida. Sirva esta recordación para que ojalá nazca la iniciativa de un público homenaje a tan insigne artista, al cumplirse 50 años de la edición de su disco "A Jujuy siempre se vuelve".

Y aquí finalmente, es dable recordar: los pueblos que no reconocen ni valoran a sus arquetipos están destinados al coloniaje cultural.