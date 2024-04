"Mi género y mi estilo es abierto"

La escritora jujeña presentará hoy su segundo libro, “Los Niños Soles”, en el Pabellón Azul de la 48º Feria Internacional del Libro que se está de‑ sarrollando en Buenos Aires, donde además firmará ejemplares. Antes, escribió el libro de cuentos “La Cazuela Mágica”, que también se presentó en este marco y en la Feria del Libro de Jujuy. Hablamos con ella sobre su arte y su recorrido.

SU PRIMERA PUBLICACIÓN

¿Cuándo empezás a escribir? ¿Por qué?

En realidad, la relación con la escritura se desenvuelve en mi vida desde muy pequeña, en distintas formas, como historietas, cuentos, poesías, como una expresión natural. Luego en la etapa de la universidad, exploré muchísimo el género de ensayos, y como escritora publicada estoy desde hace dos años. Mi primera publicación fue "La Cazuela Mágica". Fue una necesidad de plasmar, en el formato de cuentos, la relación y expresión de recursos regionales, que está dada por mi relación con la gastronomía.

EL LIBRO QUE PRESENTA HOY

"La Cazuela Mágica" es también uno de los cuentos y el nombre del libro, donde tiene como ingrediente de la tierra, a la quinua. Tomo eso como personaje. Otro de los cuentos se desarrolla en Huacalera, está inspirada ahí, y tiene dos personajes, una bruja y una maga. El tercer cuento tiene relación con el mango y otro personaje llamado Serafina.

¿Cuáles son las historias que te inspiran y tu estilo?

Me inspiran las historias que salen de un orden establecido y te invitan a ver otras maneras de encarar el mundo. No sé si podría encuadrarme en un género. Tuve la dicha de escuchar en mi tiempo en el colegio, cuando la profesora ponía como consigna "tema y estilo libre". Me gusta eso. En mi escritura se entrelazan varias formas de expresión, así que me gusta decir que es libre, aunque para las personas que prefieren hablar de un estilo, se puede decir que es literatura o narrativa fantástica.

¿Tus libros están dirigidos a niños?

Se podría decir que sí, sobre todo en el caso de "La Cazuela Mágica", y en el caso de "Los Niños Soles" puede ser más dirigida a preadolescentes y público juvenil y adulto. Aunque una vez más tiene un encuadre abierto. Si bien en la vida, la propuesta de dirección nos da enfoque, yo prefiero abrirla y decir que es apto para todo público, sobre todo pensando que los niños no leen solos. Siempre va haber alguien adulto leyendo con ellos. La lectura en este caso, conecta al adulto con su niño interior.

¿Qué son los niños soles? ¿De qué habla tu novela?

"Los Niños Soles" es un relato que representa el mundo interior de la Madre Tierra, que toma distintas formas. Los Niños Soles son una de esas formas, y ellos se conectan con distintos reinos, como el mineral, el animal y el vegetal. El relato comienza con un niño llamado Francisco, que luego de hacer unos mandados, se pierde en el camino. En un primer momento se encuentra con el Hombre Maíz, que representa la memoria de la tierra, y sigue con otros personajes del universo local, leyendas, paisajes, que tienen una energía creadora única.

¿Tus libros fueron presentados?

Sí, "La Cazuela Mágica" se presentó el año pasado en la Feria del libro de Buenos Aires, y de Jujuy. Y "Los Niños Soles", se presentará en mayo en Jujuy.

¿Cuál es tu próxima obra?

Tengo dos proyectos a los que les estoy poniendo mucha dedicación y poder creativo. Uno tiene que ver con el mundo de la alimentación y la gastronomía, así que está enfocado en recetas, y a la vez hay una línea que lo abraza, en relación con la frecuencia de la abundancia. El otro proyecto tiene que ver con el reino botánico y la cosmobiología

¿Cómo elegís tus ilustradores?

En el caso de "La Cazuela Mágica", está ilustrado por una amiga de Corrientes, Paola Ruberto, que conocí en mi etapa universitaria, y conozco sus trabajos desde sus inicios.

Y en "Los Niños Soles" supe desde el primer momento, que quería a Cecilia Espinosa en el proyecto, ya que ella tiene una cosmovisión local abierta, que se nutre de la tradición pero abre una línea riquísima de nuevos sentidos. Los personajes los hizo ella, y la portada, un ilustrador de Buenos Aires, Joaquín Barassi.