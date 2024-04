El grupo Senda presenta obra en La Mar en Coche

Esta noche, a las 21.30, un nuevo encuentro de la vida y el arte, la sabiduría y el teatro. Es que se pondrá en escena, la obra "No tomen distancia" del Grupo Senda, con Viky Mamaní y Andrea Gómez, y la participación especial de Juan López Guerrero.

La cita es en La Mar en Coche Espacio Multicultural (Puna 173, barrio San Pedrito).

Viky Mamaní es una de las actrices más brillantes y fuera de serie que tiene nuestra provincia, de una sensibilidad extrema, que abraza cada historia y la transmite con tanta profundidad que es indefectible la llegada al público.

VIKY MAMANI | MUCHO PARA DECIR DESDE EL TEATRO

"No se trata de teatro autobiográfico", explica ella quien ya hace un tiempo explicó cómo lleva adelante su vida personal a partir de haber sido diagnosticada con trastorno bipolar. La actriz se hizo cargo de esta nueva realidad en su vida personal y es sin dudas el teatro, su pasión lo que la saca a flote siempre.

Aclara que no es autobiográfico este trabajo, "porque no respeta en su totalidad el proceso para esa definición", y cuenta su proceso de creación. "A partir de ser jubilada por discapacidad: diagnóstico trastorno bipolar, he atravesado situaciones dolorosas-no vinculadas específicamente a mi dolencia -he sentido la necesidad de transmitirlo a través del teatro", asegura.

Cuenta que la idea de esta puesta surgió en el transcurso de un taller literario del Frente de Artistas del Borda (al que pertenece). "Realicé una recopilación de textos escritos en momentos críticos, que me ayudaron a 'verme' desde otro lugar y escapar del 'rótulo'. Imposible no relacionarlo con el hoy, cuando hablan de 'las locas que curran con los derechos humanos, los ñoquis, las amas de casa que nunca trabajaron, los planeros vagos, científicos, docentes, artistas que cobran un chorro de guita' ... todos en la misma bolsa", dice quien además de sensible es militante, y poeta, y entonces, comenta: "Elegí un poema y un cuento como disparadores para un primer esbozo de la dramaturgia y en colaboración con una bailarina (Andrea Gómez) y posteriormente con un músico (Juan López Guerrero), le dimos vida a esta obra".

Y sobre la motivación en este tiempo, para realizar y seguir creando, en la situación económica y política que afecta a las cuestiones culturales, Mamaní expresa. "Indefectiblemente vuelvo a la situación actual: desmantelamiento de la salud (incluida la salud mental), de la educación, el ataque brutal a la cultura, la situación económica y la incertidumbre nos obligó a preguntarnos ¿seguimos? no lo pensamos demasiado, casi nada ... de hecho en ese mismo momento tuvimos un ensayo técnico, al día siguiente fuimos a una marcha de lucha, luego terminamos detalles técnicos y ambientación, el jueves y el viernes tuvimos ensayo general, y el sábado (por hoy), la función en La Mar en Coche", detalla.

Y asegura, que después de la función, desarmarán la escena, y festejarán "que estamos del lado de la vida, el amor y el arte al que elegimos y elegiremos siempre".

Las entradas se pueden solicitar comunicándose al Wathsapp 3884334389.