Los Jonas Brothers volvieron a enamorar a los argentinos

Por Melina Camargo El Tribuno de Jujuy

En un jueves fresco y lluvioso de Buenos Aires, los Jonas Brothers se presentaron en el estadio del Movistar Arena luego de casi once años de su última visita por tierras argentinas.

La llegada de Joe, Nick y Kevin Jonas al país fue el día anterior en donde miles de fanáticos los recibieron con emoción tanto en el Aeropuerto Internacional Ezeiza como en el hotel Faena, lugar donde se quedaron hospedados hasta el sábado. Previo a su primera presentación, alrededor de unas diez cuadras de fila rodeaban el estadio con admiradores de hasta países limítrofes que estuvieron acampando días atrás para tener un buen lugar adelante ya que las expectativas y la euforia eran inmensas.

A las 19 dieron ingreso al lugar y mientras las 15 mil personas se ubicaban en los diferentes sectores, el productor musical y DJ estadounidense Mikey Deleasa se encargaba de ambientar el lugar con su mix como el primer telonero y luego fue el turno de la compositora bonaerense Delfina Campos. Ya a las 21 puntual sonaron por los parlantes el clásico “Muchachos” de la Mosca, canción que fue patentada por la hinchada argentina luego de ganar la Copa del Mundo de Fútbol aumentando más la adrenalina y energía de los fanáticos y fue allí que las luces se apagaron para comenzar “Five Albums: One Night”, nombre que lleva el tour.

Los gritos en todo el estadio no cesaban nunca, los teléfonos se los veía cada vez más alto con tal de tener una buena imagen y recuerdo y por supuesto no faltaban los llantos de emoción de las “jonáticas” al ver a los tres hermanos ingresar al compás de “Celebrate!”, canción de su último disco “The Album”. Con tan solo segundos de descanso, la banda continuó “What a man gotta do”, haciendo bailar a todos para luego volver a más de uno a su infancia y adolescencia con los clásicos de “S.O.S.” y “Hold On”, canciones que fueron una de las primeras que los llevaron al estrellato. Por supuesto también estuvieron presentes las canciones de Camp Rock y “Jonas” (producciones audiovisuales de Disney) como lo fueron “Gotta find you”, “Introducing me” y “Play my music” haciendo suspirar a más de una recordando viejos tiempos.

En las pantallas podían apreciarse imágenes del trío durante toda su carrera musical como intervalos para prepararse en la próxima canción dando cuenta de la buena organización de la productora y todo el equipo técnico ya que no se presentó ningún inconveniente. Durante todo el show hicieron un repaso de toda su carrera musical interpretando “Vacation eyes”, “Only human” y “Montana sky”, canciones de los últimos álbumes que nadie paraba de corear para luego volver a los clásicos como “Love bug” y “Burnin’ up”.

El momento más icónico de la noche fue cuando Joe Jonas, líder de la banda, se calzó la bandera argentina y le dio una a cada hermano teniendo una postal que quedará en la memoria de todos los presentes. Con más de 60 canciones en vivo, los hermanos cumplieron la consigna que lleva el nombre del tour encandilando a todos con su talento y encanto, pero por supuesto no estuvieron solos, ya que los acompañaron en el escenario sus músicos y coristas que tuvieron su momento de reconocimiento. Los hermanos se presentaron tres noches seguidas y terminarán su gira latinoamericana por México para luego tomarse un descanso y continuar por Europa a fin de año.