La jujeña Lea Sánchez rompe estereotipos en Miss Universo

Una mujer trans fue elegida como la representante de Jujuy para competir el 25 de mayo por el título de Miss Universo Argentina 2024. Nuestra representante se llama Lea Sánchez de 23 años, quien además de maquilladora profesional es estudiante de nutrición.

La final nacional será en la ciudad de Buenos Aires y tendrá a la primera mujer trans en participar y representar a Jujuy en el concurso más importante de belleza, que la elección a nivel mundial se realizará en México.

La jujeña fue designada entre otras candidatas al título de Miss Jujuy a través de una selección online. "La selección no se realizó a través de un concurso presencial, sino que se llevó a cabo mediante un casting privado realizado por un grupo de Whatsapp, en el que participaron diversas chicas de la provincia y mi oportunidad surgió a partir de mi participación en el certamen Miss Universo Salta, donde competí", señaló la candidata en un diálogo que mantuvo con El Tribuno de Jujuy.

También agregó que "me gustaría que el concurso nacional apueste a hacerlo en Jujuy y que ya no se haga designación sino que en la provincia se realice un concurso, las chicas deberían sumarse porque hay muchas que no conocen esta plataforma o tienen una idea equivocada del concurso".

LEA SÁNCHEZ | BUSCA PONER EN ALTO EL PATRIMONIO CULTURAL Y SOCIAL DE JUJUY.

Rumbo a la elección Miss Universo Argentina que se llevará a cabo en el auditorio Belgrano de la Capital Federal, Lea Sánchez disfruta de estos días y se prepara de la mejor manera con clases de oratoria, idioma, pasarela y selección de vestuarios representativos para "dar una buena representación de la provincia".

El equipo de producción de la candidata está preparando unas sesiones de fotos en el norte para mostrar los paisajes de Jujuy como ser Purmamarca y Salinas Grandes, y visualizar lugares de capital ya sea el Parque Botánico u otros sitios turísticos. "Queremos para poner a la provincia en alto nuestro patrimonio cultural y social. Me parece importante dar a conocer tanto una parte de la Argentina como lo es Jujuy que muchas veces es olvidada y que la provincia vea a Miss Universo como una plataforma", sostuvo.

Sobre la planificación previa al certamen, mencionó que "viajaré aproximadamente una semana antes para poder planificar adecuadamente todos los eventos, grabar contenido en la ciudad de Buenos Aires y, sobre todo, preparar cómo llevar a Jujuy a lo más alto".

Teniendo en cuenta que Miss Universo permite la participación de mujeres transgénero desde 2012, Sánchez fue clara con su mensaje y dijo que "queremos romper con los estereotipos, por eso tengo mucha emoción por estar en una plataforma tan importante a nivel mundial en lo que es la industria de modelo y belleza".

Es así que tras mucha espera, las representantes de cada provincia están definidas para demostrar por qué debe llamarse "Argentina" ante el universo y representar la belleza de nuestro país entre las más de 80 participantes de diferentes partes del mundo.

Destacadas participaciones

Lea Sánchez representó a la provincia en dos ocasiones en certámenes nacionales logrando títulos destacados en la participación en dichos concursos como Miss Elegancia Nacional. Desde los 18 años participa en concursos de belleza teniendo una variada trayectoria, en 2019 participó como reina nacional invitada en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, siendo la primera mujer trans en participar de este histórico evento de nuestra provincia. Además, por su actividad obtuvo un reconocimiento como joven emprendedora destacada de la provincia en la ciudad de Perico. Actualmente está planificando brindar formaciones de maquillaje y formación para los certámenes para el público jujeño. Y diversos proyectos sociales.