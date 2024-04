Samira, la joven promesa de la música tropical de Jujuy

SILVIA HERRERA

En el vibrante panorama musical de Jujuy, una joven de 19 años emerge como una prometedora estrella de la música tropical. Samira, con su carisma y talento innato, ha comenzado a captar la atención de todos en la región y más allá. Desde su infancia, Samira se ha sumergido en el mundo de la música, una pasión que ha cultivado desde que tenía apenas 4 años, cuando cantaba melodías de Pimpinela con su madre en la intimidad de su hogar.

"Comencé cantando en casa y participando en todos los actos escolares y concursos que podía", reveló Samira sobre sus primeros pasos en el mundo artístico durante una entrevista reciente en el ciclo online "El Matutino" de El Tribuno de Jujuy.

No solo su hogar fue un espacio de desarrollo musical, sino que su participación en el coro de su iglesia desde los 9 años también le ayudó a formar la base de su carrera futura. El año 2020 marcó un punto de inflexión significativo para Samira cuando se unió a la banda Sami y sus Guardianes, un grupo que exploraba los ritmos contagiosos de la cumbia. "Fue una etapa de mucho aprendizaje, donde realmente me enamoré del ritmo de la cumbia y entendí lo que significa conectar con el público", explicó la joven artista. Tras dos años con Sami y sus Guardianes, en 2023 decidió emprender su camino como solista. Esta transición no solo reflejó su crecimiento personal y artístico, sino que también amplió su horizonte musical, llevándola a colaborar con artistas y grupos renombrados y a actuar en grandes escenarios.

Samira atribuye su inspiración a grandes figuras de la cumbia como Ángela, Karina, Selena y Gilda. "Desde pequeña me influenciaron mucho. La cumbia siempre ha sido parte de mi vida, aunque también disfruto de otros géneros", dijo destacando su inclinación por la banda Matisse de México y Tini.

A pesar de su juventud, Samira ha demostrado ser una artista con una madurez sorprendente. En 2023, compartió escenario con Rodrigo Tapari y realizó giras a lugares tan distantes como Catamarca y Bolivia. "Actuar con artistas reconocidos y viajar ha sido un sueño hecho realidad. Cada escenario es una nueva experiencia y una oportunidad para aprender y crecer", comentó con entusiasmo.

El manejo de su carrera también se extiende al mundo digital. Samira es muy activa en las redes sociales y en plataformas como Youtube y TikTok, donde comparte no solo música sino también aspectos de su vida diaria y se comunica directamente con sus seguidores. "Las redes son una herramienta esencial. A través de ellas puedo interactuar con mis seguidores, compartir mi música y mostrar un poco de mi día a día", explicó. En su canal de Youtube, "Samira Oficial", se pueden encontrar videos en vivo con su banda, mientras que en TikTok sube bailes y canciones.

También resalta la importancia de las raíces y la comunidad en su viaje musical y valora el apoyo de su familia y amigos. "El respaldo de todos mis seres queridos siempre ha sido fundamental, especialmente durante actuaciones importantes como la elección de la reina en mi escuela, donde mis compañeros cantaron y bailaron conmigo", recuerda con cariño la egresada del Nacional N° 1.

Mirando hacia el futuro, Samira tiene grandes sueños y aspiraciones para 2024. Su objetivo es seguir creciendo como artista, conocer a más colegas del ámbito musical y, eventualmente, actuar en escenarios aún más grandes. "Mi mayor sueño es seguir creciendo y llegar a grandes escenarios. Me encantaría participar en la Fiesta de los Estudiantes, sería un gran honor", dijo con esperanza. Además, está trabajando en nuevos proyectos musicales que pretende lanzar próximamente, incluyendo colaboraciones con otras artistas jujeñas y un videoclip. "Estamos trabajando con Cele Rodriguez, Naza Morel y Marti Chumacero", adelantó.

Con una agenda llena de compromisos, nuevos proyectos y una presencia creciente en las redes sociales, está determinada a dejar su marca en la música tropical. Su historia es un testimonio del poder de la pasión y la perseverancia. Su talento, autenticidad y dedicación prometen seguir elevando su carrera a nuevos horizontes, haciendo de Samira una verdadera estrella en ascenso.