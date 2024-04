Concepto para disfrutar la música electrónica

Este sábado se realizará una nueva edición del ciclo de música electrónica "Decibeles", que, si bien estuvo presente en la temporada de verano en pubs y confiterías, vuelve en esta oportunidad con un encuentro más grande, el primero de este año.

Este ciclo es idea de un grupo de jóvenes emprendedores y artistas que buscan innovar en este tipo de encuentros. Tienen sus principios en relación a la música electrónica, lo que brinda, y el respeto entre las personas.

ORGANIZADORES | AMARU BATALLANOS Y AGUSTINA PINTOR

"La idea es mantener el ciclo durante todo el año, como sucedió el año pasado", dice Agustina Pintor, la encargada de la parte estética y la ambientación de cada evento. Se realizará uno por mes, según anticipan junto a Amaru Batallanos, otro de los organizadores, junto a Belén Cuneo.

En el encuentro del sábado habrá cuatro Djs, entre ellos Rodra, quien cerrará la noche; Anita Boero; Pichi y Goye (jujeño que hace lives, es decir música electrónica en vivo). Esto último la hace diferente a esta propuesta, "porque no es solo la performance de Djs, sino también esto que propone Goye", explica Agustina.

"Como siempre la propuesta escénica que hacemos es la de cambiar todo el espacio, que quede lindo y genere una conexión entre la música, las luces, y toda la experiencia, y también con uno mismo", dice ella.

"Cada ciclo tiene su ambientación en especial que se genera con luces o con alguna intervención artística", comenta.

Por su parte, Amaru, explica "para la gente que conoce la música electrónica más de un lado comercial, que nosotros somos un ciclo de arte y música electrónica donde apuntamos primero a la experiencia sonora y visual. Lo primordial es que la gente se conecte con la música y con ellos mismos. Que cada uno sea libre de ser quien quiera, ir vestido como quiera, donde no hay ningún prejuicio. En nuestros eventos no van a encontrar pantallas led, y otras parafernalias porque nos parece que son distractores. Tampoco sacamos fotos del evento, porque nos parece más importante mantener la intimidad y la libertad de cada uno, y la curiosidad. El que no lo conoce, tiene que ir a verlo", se explaya Amaru.

"Es un evento artístico y musical para las personas y para la experiencia, no para verlo después en Instagram, y este es el concepto más importante de Decibeles, y fue una decisión, porque creemos en esa intimidad de la experiencia. Si no fuiste, te lo perdiste, y tenés que ir la próxima vez", agrega Agustina.

La puesta artística visual es responsabilidad de Agustina. Hay un trabajo de producción muy arduo, desde la mañana, donde se monta una puesta en escena dentro del bar que lo transforma en otro lugar.

Trabajan junto a la Asociación de Reducción de Daños (Arda), que promueve el diálogo y la participación ciudadana en torno al tema de las drogas, para generar conciencia sobre la necesidad de los enfoques basados en la salud pública y los derechos humanos en las políticas de drogas.

