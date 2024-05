Abel Pintos dejará de cantar en Argentina para irse al exterior: “Necesito tiempo”

Abel Pintos sorprendió a sus fanáticos con una noticia agridulce para ellos. Mientras espera la llegada de su tercer hijo con Mora Calabrese (tienen a Agustín, que nació en 2020 y Guillermina, hija de su pareja, y que el artista adoptó como propia), contó que está pensando no cantar más en Argentina.

Por el momento se trata de algo que tiró sobre la mesa, que habrá que ver si es en lo inmediato o si espera el nacimiento de Rosario. Sucede que estaba el rumor y, ante esto, desde América Noticias le preguntaron, y Abel aclaró que es verdad, pero hay un por qué.

“No es que me esté planteando tomarme un descanso, si no que voy a detener la gira hasta fin de año en Argentina porque después de casi 30 años de música he decidido empezar a tomarme con mayor seriedad mi camino en otros países”, remarcó Pintos.

Para dejar en claro el panorama, explicó: “Después de haber cumplido muchos sueños en Argentina y en los países hermanos como Uruguay y Chile, tengo la ilusión de cumplir otro montón de sueños que tengo hace 30 años de música. Y para eso necesito tiempo”.

“Necesito dedicar tiempo a viajar, a compartir situaciones y momentos en el escenario y fuera del escenario con público de otros países, como México por ejemplo, desde donde me convocan mucho y hay mucho público esperándome”, cerró el tema el cantante.