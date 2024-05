Karol G manifestó que “Mañana será bonito” en Argentina

Por MELINA CAMARGO

La cantante Carolina Navarro, mejor conocida como Karol G, regresó a la Argentina después de dos años el pasado viernes para presentarse en el estadio "José Amalfitani" de Vélez Sarsfield en el marco de su gira "Mañana será bonito" con más de 60 mil fanáticos que viajaron desde países limítrofes acampando durante casi un mes para tener buena ubicación.

Entre tanto la cancha se llenaba, los looks de las "bichotas" (nombre que llevan las fanáticas) fueron los protagonistas de la noche combinando el color rosa y brillos que caracteriza a la artista mientras que en las pantallas gigantes se proyectaban imágenes de su fundación "Con cora" invitando a colaborar para los más necesitados.

Le encargada de abrir la pista fue "La Joaqui", la cantante y compositora de cumbia marplatense que admitió ser fanática de la "Bichota" cumpliendo su sueño de poder ser la telonera en el país y luego, el DJ colombiano Agudelo 888 subió al escenario para encargarse de mantener arriba las energías con su mix de canciones latinas.

Faltaban solo minutos para comenzar y en las pantallas ya se veía la cuenta regresiva acompañado de la canción de Bob Marley & The Wailers "Could You Be Loved" haciendo que la espera sea más emocionante aún.

El show inició con la proyección de un cuento animado al estilo de "La Sirenita" que relataba la historia de la bella Carolina que vivía bajo el mar con sus amigos hasta que su corazón se volvió frío quitándole todo el brillo que tenía y fue allí que comenzaba a escucharse "TQM" (canción que hizo junto a Shakira) mientras la compositora ingresaba al escenario de manera icónica con mucha ovación.

La euforia era total, los fanáticos no podían creer que Carolina regresaba al país y que las fuertes lluvias que alertaban una tormenta naranja desde el día anterior habían desaparecido como por arte de magia sorprendiendo a la misma cantante que bromeó ante todos porque su mamá "prendió no sé cuántas velitas".

LA CANTANTE | MOTIVÓ A SEGUIR ADELANTE PORQUE “MAÑANA SERÁ BONITO”.

Durante el espectáculo hubo proyecciones del cuento animado (como intervalo para realizar los cuatro cambios de ropa) relatando que Carolina se convertía en "Bichota" luego de domar al feroz tiburón gracias a la ayuda de su "Mariposa Madrina".

Además, la cantante bajó del escenario para interactuar con su público con fotos, videos, firma de autógrafos y hasta haciendo cantar a una pequeña niña su hit "Contigo" para luego abrazarla con mucha ternura. También no podían faltar los carteles curiosos y originales como lo fue el de una fanática que suspendió su casamiento para estar esa noche presente haciendo que Karol le respondiera irónicamente con un "Prioridades son prioridades".

El show estuvo colmado de baile, mucha sensualidad y un repaso por toda su carrera musical interpretando canciones como "Tusa", "Punto G", "Mi cama", además de las de su último disco "X si volvemos", "Gatúbela" y "Mientras me curo del cora" haciendo llorar a más de una.

Aparte de los casi veinte bailarines y músicos que acompañaban a Karol G, la escenografía fue parte importante del show pues acompañaban al relato del cuento animado y a la artística del tour.

La sorpresa de la noche fue cuando la cantautora Nathy Peluso subió al escenario como artista invitada cantando juntas por primera vez "Gato malo" haciendo delirar a todo el público. La lujanense agradeció a la colombiana por ser "un ejemplo de humildad, de reina, de talentosa, de persona que se supera cada día más, te admiro, nos enseñas a todas cada día con tu ejemplo" dándose así un fuerte abrazo.

Con entradas totalmente agotadas, Karol G agradeció a todos por estar y saludó a los que no lograron conseguir entradas quedando afuera del estadio y se quedaron a escucharla por las pantallas.

El espectáculo estuvo colmado de un impresionante show de luces y fuego con coreografías que recorrían toda la pasarela y cerró con un mensaje de motivación de la cantante para seguir adelante porque a pesar de las adversidades "mañana será bonito".

El tour por Argentina continuó al día siguiente y continuará por Paraguay y Brasil para luego tomarse un breve descanso de un mes y finalizar en Europa.