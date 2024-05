Wara Calpanchay estuvo en el estreno de “Ánimu”

Ella canta, toca el violín, es actriz, creadora, hace y estudia cine, y contenidos en redes, siempre relacionados con la cultura. Pareciera que hablamos de una persona muy grande, y en realidad apenas llega a los veinte. Recientemente participó en Buenos Aires del estreno del documental "Ánimu" de Miguel Kohan.

El estreno fue en el Cine Gaumont de Caba, en el marco del 25 Bafici (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente). Esta vez ella es la protagonista de esta producción independiente filmada en nuestra provincia.

Una segunda función fue días después en el Centro Cultural General San Martín, de Caba.

En el estreno en Buenos Aires, Wara estuvo representando a Jujuy y dando cuentas de sus dotes naturales para el arte, con una ejecución en violín que dejó a todos boquiabiertos. Hasta el mismo director se enorgulleció de su elección. Kohan y Wara se conocieron hace ya algunos años, cuando ella era aún más pequeña, cuando la eligió para ser coprotagonista de "El despenador", película que realizó con otro jujeño destacado como es Rubén Fleita.

La producción tuvo un buen recibimiento y realza la calidad de nuestros talentos, y la belleza de nuestras locaciones para producciones cinematográficas.

Wara Calpanchay es de Susques. Es cantante, violinista, actriz y estudiante de cine. Hizo el secundario en la Escuela de Artes de Alto Comedero, y actualmente estudia en la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación en Realizaciones Cinematográficas).

El filme cuenta historias de desarraigo, muerte y duelo. Cuenta con la participación de actores de comunidades originarias y de la ciudad de Palpalá. El documental muestra el arte de los jujeños.

El filme comenzó a desarrollarse hace dos años. La posproducción de la película se realizó en Buenos Aires.

WARA CALPANCHAY | MUCHO POR EXPRESAR.

Ella expresó en sus redes: "Este es un documental que está hecho con mucho respeto en honor a mi abuela, amigos, cultura y arte... 'Ánimu' fue el rodaje más difícil que tuve, tanto físico, mental hasta climático, ja ja. Este documental atravesó mi vida por completo luego de la pérdida de mi abuela, transitó en ese proceso de duelo hasta el día de hoy y me ayudó muchísimo a conocer más sobre mi comunidad, mi familia y del arte...

Tenía muchísimo miedo de qué es lo que iba a pasar luego de este documental y sin duda fue algo hermoso recibir mensajes de mis tíos, abuelos, familia, amigos y hasta personas que no conozco. Creo profundamente que cuando las cosas se hacen con sentimiento, con un propósito y en honor a nuestros espíritus y almas salen cosas maravillosas.

En el contexto social en el que vivimos el poder presentar cualquier filmación en un cine tan histórico como el Gaumont también representa muchísimo para mí y un logro para todos.

Siempre digo que hay un equipo de personas que me acompañaron durante todo un proceso y sin ellos no hubiera llegado a donde estoy ni a donde estaré. Hablo de las orquestas, las escuelas, mi Secundario de Artes Audiovisuales 53 y ahora que me acompaña en otra etapa de mi vida, la escuela Enerc".

Por su parte, Miguel Kohan, el prestigioso director de cine, posteó tras el estreno, muy satisfecho: "Cuántas emociones encontradas en el estreno de la película que tuve el privilegio de dirigir, 'Ánimu', en el 25 Bafici. La alegría por concluirla en momentos difíciles gracias al equipo. La tristeza por un presente que no se entiende cómo se puede estar en contra del cine argentino. El ánimu alentador que nos deja la talentosa protagonista indígena atacameña Wara Calpanchay, que luego de la proyección, contagió a la sala colmada con su música que tanto necesitamos. íViva el Cine Argentino! íViva nuestra soberanía cultural! íViva nuestra independencia!".