Un espectáculo musical para sentir, recordar y reconectar

El próximo sábado, 11 de mayo, será una fecha marcada por el regreso de Alejandro Lerner a Jujuy, con un espectáculo que promete revivir una era dorada de la música: "Vuelven los lentos Tour 2024".

VIDEOLLAMADA | CON “EL MATUTINO” DE EL TRIBUNO PLUS

Este tour, que se presentará en el Centro Cultural "Martín Fierro" -avenida Illia 451-, es parte de una gira que ha recorrido diversos países y ciudades argentinas durante 2023, consolidándose como una propuesta única que combina nostalgia y contemporaneidad.

En una conversación con "El Matutino" de El Tribuno de Jujuy, Lerner explicó cómo su nuevo espectáculo busca reconectar al público con temas que tocan el corazón, además se refirió a su vínculo con las nuevas generaciones y a su camino profesional colmado de logros.

Celebrando cuatro décadas de éxitos

Lerner, con una trayectoria de más de 40 años y reconocido como el compositor argentino más versionado de su generación a nivel mundial, continúa explorando nuevos horizontes musicales mientras honra sus raíces. "Quise traer de vuelta esos lentos que nos permiten abrazarnos, sentir", mencionó el artista sobre la inspiración detrás de su nuevo show. Esta gira no solo celebra éxitos pasados sino que también introduce al público a las recientes innovaciones del cantautor, incluyendo su próximo álbum "A Tu Lado".

El nuevo tour se distingue por su enfoque en el romance y la conexión personal, elementos que parecen haberse diluido en el ambiente musical actual dominado por ritmos más rápidos y electrónicos. "Con tanta música de perreo y reguetón, sentí que hacía falta volver a esos lentos que nos permiten abrazarnos. Los que hemos pasado algunas décadas queremos volver a chapar", explicó Lerner jocoso. Este espacio para el lento en sus conciertos no solo es un tributo a los clásicos, sino una invitación a experimentar la música de manera más íntima y conectada.

Además, Lerner compartió emocionantes anécdotas que subrayan el impacto profundo de su música en los fans. Relató cómo, en un concierto en Bogotá, un joven le pidió que facilitara su propuesta de matrimonio: "Cuando empieces a cantar, yo me arrodillo y le muestro el anillo". Momentos como este, dijo Lerner, "realmente me tocan el corazón y son un recordatorio del poder que tiene la música de unir a las personas".

Explorando nuevos horizontes

El cantautor no solo ha tocado corazones con sus baladas, sino que también ha sido una figura influyente en el escenario mundial, colaborando con íconos como Luis Miguel, Carlos Santana y Stevie Wonder. Su capacidad para fusionar géneros es evidente en su música, que abarca desde el rock hasta el pop, el soul y la balada, creando una experiencia diversa y enriquecedora para su audiencia. Y se muestra entusiasta sobre sus colaboraciones con artistas jóvenes como Rusherking, MYA, L Gante o Sofía Reyes, describiéndolas como experiencias enriquecedoras tanto para él como para los nuevos talentos con los que trabaja. "Es fantástico. Me encanta aprender de los jóvenes y también compartir mi experiencia. Es un intercambio que me mantiene inspirado y me empuja a seguir evolucionando en mi música", expresó.

Lerner se mantiene al día con las tendencias musicales actuales y explora nuevos géneros, como se evidencia en su reciente incursión en la cumbia con colaboraciones con EL Polaco o Ráfaga. "Me metí en el mundo de la cumbia haciendo un irresponsable total porque no entiendo nada de cumbia nunca toqué cumbia en mi vida", comentó, reflejando su disposición a salir de su zona de confort y experimentar con nuevos sonidos. "Pronto vamos a sacar una canción con Los Ángeles Azules", anunció.

Esta apertura a las nuevas generaciones y a distintos géneros y estilos refleja su deseo de permanecer relevante y proactivo en la industria musical, buscando siempre formas de innovar y adaptarse mientras sigue contribuyendo al panorama musical con su conocimiento y talento.

Conexiones profundas

Alejandro Lerner compartió varias anécdotas interesantes durante la entrevista. Una de ellas fue su experiencia durante una gira con Carlos Santana en Estados Unidos, donde un concierto en New Jersey estuvo a punto de ser cancelado debido a una fuerte lluvia. Santana, sin embargo, insistió en continuar. Sorprendentemente, según cuenta Lerner, el cielo se despejó poco después de comenzar el show y el estadio se llenó rápidamente, lo que resultó en una actuación memorable. Además compartió una anécdota personal sobre su amistad con Diego Maradona. Relató cómo en una ocasión viajaban juntos, con Maradona conduciendo una camioneta en contramano por la Avenida del Libertador, generando una situación bastante tensa y emocionante. Además, mencionó asistir a partidos en la cancha de Boca Juniors con Maradona, destacando cómo el ambiente se transformaba con la presencia de Diego, recibiendo aplausos y gritos de las hinchadas de todos los equipos, lo cual demuestra el impacto y la admiración que Maradona generaba en la gente. Estas historias no solo ilustran momentos significativos en su carrera, sino que también resaltan la conexión profunda que Lerner establece con su público y su respeto por otras grandes figuras.

Dedicación y disciplina

En cuanto a su preparación vocal y física, Lerner se toma muy en serio su rol como intérprete. "Tengo un régimen bastante estricto. Tengo clases de canto tres veces por semana y realmente trato de entrenarme como un atleta", reveló, destacando la importancia de mantener en forma su instrumento más valioso: la voz.

Alejandro Lerner también está avanzando en su próxima producción discográfica, con lanzamientos que han sido bien recibidos por su público. Este nuevo material incluye homenajes y colaboraciones, como las reversiones de sus éxitos con figuras de renombre internacional. Además, su reciente sencillo, "Mi Argentina", es un reflejo de su conexión profunda con su patria y sus experiencias viviendo entre Argentina y Estados Unidos. "Mi Argentina me duele", confesó, destacando su esperanza y visión crítica hacia los cambios sociales y políticos en su país.

El compositor, quien ha sido nominado a múltiples premios incluidos los Grammy Latinos y los Martín Fierro, y ha recibido reconocimientos como Embajador de la Paz por la Unesco, ve cada concierto y cada nueva canción como un renacimiento creativo y personal. "Cada año es un relanzamiento de mi vida, de mi creatividad", afirmó, demostrando su incansable búsqueda de innovación y conexión emocional a través de la música.

Y expresó un profundo agradecimiento y respeto por el amor y el apoyo que recibe de su público. Según Lerner, es crucial devolver a la audiencia a través del esfuerzo, la honestidad y el agradecimiento por el amor recibido. Se refirió a una famosa frase de Los Beatles para ilustrar su sentimiento: "Y al final, el amor que te llevas, es igual al amor que das".

Con el "Vuelven los lentos Tour 2024", Alejandro Lerner no solo busca entretener, sino también crear un espacio para la nostalgia, el romance y la conexión humana, elementos que considera esenciales en cualquier manifestación artística. Su visita a Jujuy promete ser más que un concierto; será un encuentro emotivo y memorable que resonará con los asistentes mucho tiempo después de que las luces se apaguen.