En dos meses bajó un 50% la dispensa de medicamentos

El impacto de la inflación y el DNU 70/2023 que promueve la desregulación de la actividad farmacéutica produjeron en Jujuy un fuerte aumento en el precio de los medicamentos y en consecuencia una alarmante reducción en el consumo de los mismos. Una situación que se replica en gran parte de las provincias del país.

"En términos generales, en Jujuy se registró una significativa baja de aproximadamente el 50% en la dispensa de medicamentos desde noviembre de 2023 a enero de 2024", detalló el presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy (Colfarjuy), Rodrigo Argañaraz, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Esta tendencia se debe principalmente al aumento de los precios ya que cuando suben, las ventas disminuyen provocando que muchas personas no puedan pagar sus tratamientos por completo.

Tal es así que admitió que en medio de esta situación, "los medicamentos que más han disminuido su dispensa son los de venta libre como los de uso gastrointestinal y antiespasmódicos, antiácidos, suplementos nutricionales, complejos vitamínicos, cremas de uso tópico y de forma muy puntual en estos tiempos, los de uso neurológico".

Como ejemplo, mencionó que a la fecha un antiepiléptico se vende a más de $100.000 y en noviembre se conseguía a menos de $70.000, por eso las consultas son muy frecuentes. "Todos los medicamentos han bajado en su dispensa y sobre todo en la población de adultos mayores, el paciente que es jubilado no puede acceder a todos los medicamentos indicados. Pregunta los precios, pero no lleva todo porque no le alcanza el dinero para pagarlos", confirmó Argañaraz.

"Los medicamentos neurológicos siempre han sido mucho más caros que los de indicación habitual y ahora mucho más. Desde el aumento de los precios en noviembre cuando fue muy significativo y hasta la fecha, el incremento de las consultas por precios en los mostradores de las farmacias aumentaron en 5 y 8 veces. Y en este caso puntual vuelve a tomar valor el rol del farmacéutico ya que es el único capacitado para sugerir la sustitución de una marca por otra de menor precio", recordó.

Sin embargo, aclaró que los medicamentos indicados para tratamientos de uso crónico, con elevado porcentaje de descuento a través de las obras sociales, por lo general, están mantenido sus niveles de venta.

En esta línea, entre las principales consecuencias de la situación que atraviesa hoy el sector se refirió al decreto 63 que reglamenta al DNU 70/2023 que habilita a los comercios comunes a vender medicamentos de venta libre, poniendo gravemente en riesgo la salud de la comunidad en general. "Hay que recordar que los medicamentos no son sustancias inocuas, sino que todo medicamento tiene un doble efecto, uno terapéutico que es el que se busca y otro no deseado que es la reacción adversa, y es por ese motivo que se necesita de un profesional", recordó el farmacéutico.

Y agregó que "son muchas cuestiones de fondo que nos preocupan muchísimo y en Jujuy porque a la fecha, la provincia no tiene una ley provincial de farmacia -como sí la tienen otras provincias- que pueda otorgar herramientas para que este DNU no impacte de lleno y al carecer de ella, este DNU va a traer consecuencias muy significativas en la salud pública".

Por último, tras advertir que el precio de los medicamentos "no va a mejorar", ya que "el DNU favorece a los intereses de las grandes cadenas y laboratorios", recordó a los jujeños que continúan vigentes, desde 2022, el Programa MPN (Medicamentos de primer nivel) para pacientes sin obra social que otorga un 30% de descuento en medicamentos, y el de Vademécum ampliado para afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ). "Las farmacias hacen un gran esfuerzo para sostenerlos así que consulten con sus médicos para que podamos seguir dispensándolos", concluyó Argañaraz.

A nivel nacional, la caída ascendió a 100% en cuatro meses

En los últimos cuatro meses, hubo una suba de más de 100%. Por la situación, aseguran, bajó fuerte el consumo de drogas esenciales para la salud, en torno al 17% en diciembre y enero. Ese escenario, sumado a la liberación de la venta sin recetas, podría derivar en un aumento de compra de productos falsificados. Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), brindó detalles sobre la problemática que atraviesa el sector. “Entre noviembre y diciembre, recibimos aumentos de alrededor del 60% y 80%”, precisó. “Si tomamos los últimos cuatro meses, es más del 100%, algo que obviamente está impactando sobre el consumo de la gente”, aseguró.

“En enero se han frenado un poco esos aumentos: hubo un 12% y en febrero llevan un 10%, por lo cual, con la inflación que hay, indica que es algo que se está corrigiendo, pero sigue por encima del IPC”, señaló. Además, sostuvo que se lo atribuyen a la desregulación del DNU que “toma a los medicamentos como una mercancía cualquiera y no como un bien social que debería ser”. “Considera a la farmacia como un comercio y no como una extensión del servicio de salud”, lamentó.

También remarcó que otro factor es la imposibilidad de las farmacias de atender pacientes de obras sociales porque en muchos casos están atrasados con los pagos y eso impacta en la caída de las ventas de productos de necesidad. “Pasó en todos los países en los que hubo desregulaciones hasta un poco más de las que plantea el Presidente para la Argentina.

En Chile destruyeron la industria nacional, el precio y la accesibilidad de la red”, sostuvo Pesenti. Por último, alertó sobre la caída del consumo. “Terminó 2023 con 36 millones de unidades menos consumidas, ahora tenemos bajas en diciembre del 7% y en enero del 10% para un mercado que tiene que ser inelástico porque la gente no puede bajar la dosis”, lamentó y en ese sentido alertó: “En el 2001 tuvimos una baja, pero no de esta magnitud”.