El sábado Cedems define si acepta o no la propuesta salarial del Gobierno

Esta mañana los integrantes de la Intergremial brindaron una conferencia de prensa en la que ratificaron la adhesión del paro nacional del próximo lunes 4 de marzo.

Mercedes Sosa titular del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) aclaró que desde ese sector por el momento no aceptó la propuesta por parte del gobierno provincial del 30% de recomposición salarial ya que la consideran insuficiente es por eso que este sábado se analizará esa propuesta en una asamblea que se realizará en su sede central de calle Lamadrid.

“El proceso de paritaria arrancó en el mes de febrero y previamente se hicieron presentaciones debido a la situación inflacionaria que atravesamos. Finalmente el

Gobierno de la Provincia ayer expresó que va a pagar el 30% en un solo tramo y consideramos que es insuficiente. Como gremio no hemos acordado absolutamente nada porque hubo una publicación que decía que aceptamos esa propuesta. Nosotros debemos realizar una asamblea para ver si aceptamos o no la oferta del Gobierno”, dijo Sosa.

Ratificó que toda la Intersindical apoyará el llamado de la CGT a un paro nacional que se realizará este lunes 4 de marzo debido a que la política del presidente Javier Milei manifestó que se no pagara el FONID.

“Es por eso que en la mesa paritaria de la provincia hemos solicitado que el Gobierno provincial se haga cargo del pago del FONID ya que la Nación no lo va hacer y nos respondieron que no porque no están en condiciones”, expresó.

Desde ese sector docente piden que se mantenga la paritaria abierta y se escuche cuáles son las necesidades de los educadores y todos los trabajadores provinciales.