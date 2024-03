El martes no habrá servicio de transporte en la provincia

Tras fracasar ayer la conciliación obligatoria por las paritarias nacionales entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte, el sindicato convocó a un paro de colectivos en el interior del país para este martes 5, al que la seccional Jujuy adherirá.

En medio de este contexto, y al que se le suma la situación puntual de Jujuy, provincia en la que los trabajadores del volante todavía no cobraron el 100% del salario de enero, "es que este martes vamos a adherir al paro nacional", confirmó Sergio Lobo en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Consultado sobre si la medida podría extenderse por el conflicto aún no resuelto en la provincia, indicó que "seguramente sí, porque eso no va a quedar ahí. Probablemente se irán aumentando los días y a la vez vamos a ir evaluando nuestra situación del salario", adelantó. Cabe recordar que la semana pasada hubo una medida de fuerza de ocho días en que no hubo transporte.

"Levantamos la abstención de tareas porque pensábamos que tanto el Gobierno provincial como la Municipalidad (de San Salvador de Jujuy) iban a seguir tratando el tema porque claramente no está resuelto, sin embargo, al día de la fecha nos encontramos en la misma situación. No recibimos la convocatoria de ningún sector y las empresas siguen aduciendo que no pueden terminar de cancelar porque no tienen los fondos necesarios", declaró Lobo.

Y agregó: "Esta situación nos inquieta porque cuando los colectivos no andan en las calles todos se preocupan, pero cuando ya están andando nadie se acuerda, y eso que todavía no está resuelto el problema".

Audiencia por paritarias

Además del reclamo de los salarios correspondientes al mes de enero, en paralelo se encontraban en conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación por el incremento salarial, motivo por el cual participaron ayer de la audiencia que se realizó de forma virtual y en la que no se llegó a un acuerdo.

Los sindicatos solicitaron el mismo tratamiento que se dio a los trabajadores del Amba que consiste en: un salario inicial de $597.000 como mínimo para el mes de enero y de $737.000 para febrero. Similar incremento proporcional para el rubro viáticos/reintegro de gastos y una asignación no remunerativa de $390.000 en dos cuotas, la primera de $140.000 y la segunda de $250.000, juntamente con los salarios de febrero y marzo respectivamente.

Al respecto, Sergio Lobo adelantó que hay jurisdicciones que van a firmar el acuerdo paritario con UTA pero en Jujuy no se ven avances. "Hay provincias que entre hoy y el lunes estarán asumiendo el compromiso de la paritaria nacional de UTA como por ejemplo Córdoba, San Luis, Chubut, Tucumán, entre otras", por lo que indicó que seguramente dichas jurisdicciones no adherirán al paro del martes.

Como respuesta a la quita de subsidios al transporte por parte del Gobierno nacional el vocero de la UTA hizo un repaso del avance que están teniendo algunas provincias para paliar la situación.

Comentó que el gobernador Raúl Jalil de la provincia de Catamarca anunció la creación de una empresa estatal que será la encargada de administrar el servicio de transporte para mejorar la calidad del servicio, pudiendo prestar servicios por sí misma o por terceros para garantizar el pago de los salarios y evitar así los paros.

Destacó también a los concejales de Santiago del Estero que avanzaron en un convenio con las empresas implementando el boleto llamado Libertario a $680 y que la Provincia se haría cargo del boleto del Nivel Primario y para el Secundario y Terciario los estudiantes pagarían un 50% de la tarifa plana que sería de $340.

Se refirió además a Tucumán que destinó $2 mil millones a todas las empresas para el pago de salarios y mejora de unidades y este mes destinará $3 mil millones. Y en Corrientes, -dijo- que el grupo Ersa está adquiriendo 23 unidades 0Km con financiamiento del Banco de Corrientes y participación del Gobierno de la Provincia.

Por último, mencionó al intendente Daniel Passerini de Córdoba quien aportó $3.700 millones al transporte en enero, $4.500 millones en febrero, otros $4.500 millones en marzo y llegó a un boleto de $700.

Situación de Jujuy

"De ahora en más la situación del transporte cambió, ya no está a cargo de Nación por lo que la Provincia se tendría que preguntar si quiere seguir teniendo servicio de transporte o de qué manera lo mantendrá porque los coches están en ruinas y no se puede seguir trabajando de esta manera", consideró el referente de la UTA.

Ante esta situación y como una posible solución insistió con el modelo de Catamarca. "Me parece buenísimo lo de Catamarca, y eso que ellos no tienen litio, minería, Cauchari ni Cannava. Me parece un acierto crear una empresa que fiscalice y controle que los subsidios se destinen a donde tienen que ir" señaló.

Sobre la advertencia del Concejo Deliberante de quitar la concesión a las empresas de transporte de San Salvador de Jujuy, Lobo se preguntó: "¿Quién va a venir en esta situación? No creo que una empresa de afuera venga a Jujuy sin haber recursos ni compromisos del Gobierno provincial para sostener el servicio. Ahora, ¿si el Gobierno nacional llama a una empresa de afuera y la subsidia, porque no mejor subsidiar a las que ya están?, concluyó.