El rol del brujo en la comparsa

El brujo en la comparsa representa la sabiduría, es el que marca el camino. Ellos van sahumando, sacando toda la mala energía y atrayendo toda la buena onda.

Tomás Alejandro Carabajal es el encargado del escuadrón de brujos de la comparsa Aymara desde hace cuatro años. El grupo está conformado por al menos 25 brujos, con una edad de 30 a 60 años.

También cuentan con los brujos chiquititos, de cuatro a doce años.

"Antes a los brujos no nos tenían en cuenta, hoy en día somos esperados por la gente porque hay una variedad de brujos, cada año tratamos de superar nuestros trajes", dijo Carabajal.

Agregó que la elección de los diseños la realizan en grupo, todos aportando diferentes ideas para que todo salga perfecto. Si bien pueden llevar la misma máscara, no el mismo traje, por lo que cada uno debe personalizarlo, empleando su propia creatividad.

MONUMENTALES | LOS GORROS QUE CONFECCIONAN LOS INTEGRANTES DE LA COMPARSA SAMPEDREÑA

"Desde chico me gustaban las comparsas y no pude salir en ninguna porque mi padre no me dejaba, ahora de grande recién me volví a animar, para mí es muy lindo salir en los corsos, la comparsa Aymara es una pasión para mí, llega carnaval y es mi locura. Tengo que estar aquí viendo los trajes, no puedo no salir es lo que espero todo el año, es mi único vicio", aseguró.

Gustavo Romero, quien participa junto a su padre y toda su familia hace 26 años, comentó que la confección de los trajes empieza a mediados del año anterior, buscando diseños, dibujándolos, buscando colores, telas, lentejuelas. A veces llegan a realizar hasta diez trajes para alcanzar el objetivo deseado, siempre tratando de ver que no se pierda la calidad, ya que el traje debe ser resistente para cuando salten no se rompa.

En la confección de las máscaras cuentan con la colaboración del artesano Rodrigo Maraz, de la ciudad de Pálpala, quien realiza trabajos maravillosos.

El armado de gorros comienza con la estructura, en cuanto a lo que es caño y la soldadura, luego se realiza el diseño en cartón, se recorta y empluma, utilizando 1 o 2 kilos de plumas (de entre 900 a 1000 o 1400 plumas cada gorro) de acuerdo al tamaño va cambiando las cantidades de pluma a utilizar.

En cuanto a lo que es el gorro gigante, expresó que deben salir a medir al circuito por la noche para que el armazón y todo lo que conlleva el gorro no entorpezca a la gente y se pueda ver de la mejor manera. "Este es un trabajo en conjunto realmente, en familia, por eso cada noche que nos juntábamos a trabajar, tratamos de rever todo para haga de la mejor manera", apuntó Romero.

GRAN ACABADO | EMPLEAN MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD Y SON ARTESANALES

Para la confección de sus trajes utilizan materiales de mayor calidad, la costura y el bordado son artesanales. También se busca la combinación de colores para que sea más atractiva y vistosa para el público.

Con respecto a los ensayos, hizo referencia que comienzan en el mes de noviembre hasta mediados de diciembre, donde dejan de ensayar por las fiestas de fin de año, reanudando sus actividades en enero, ya que deben estar en buen estado físico para recorrer el circuito. "Tratamos de que sí o sí tengan un buen estado físico ya que son 12 cuadras de recorrido, más los gorros y el calor que hace aquí en San Pedro es pesadito", aseguró.

Todo este trabajo representa un gasto enorme para la comparsa, por lo que trabajan arduamente durante todo el año realizando diferentes actividades que permitan recaudar fondos. Romero subrayó que también utilizan "parte del premio que ganamos ya sea primero, segundo o tercero, con esa plata, tratamos de solventar los gastos, también tenemos sponsors quienes nos dan un mano muy grande".

Con la emoción a flor de piel al finalizar Gustavo Romero dijo que "en lo personal a mí me encanta estar y participar en la comparsa. La responsabilidad que tenemos también es muy grande, pero más allá de todo el apoyo, el aplauso de la gente, el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, eso es muy importante, entonces nos da fuerza para seguir. Y más allá del premio que tengamos nosotros siempre sabemos reconocer y agradecer la amistad por sobre todas las cosas. Es mucho tiempo de convivencia, de enojos, alegrías, discusiones, pero como toda familia tiene siempre que salir adelante y eso es lo más importante', sostuvo.