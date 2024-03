ATE Jujuy adhiere al paro nacional por recortes salariales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que mañana realizará un paro nacional para reclamar por los recortes que el Gobierno nacional aplicó a los salarios y jubilaciones. De la misma manera, indicaron que la seccional Jujuy acompañará la medida de fuerza de 24 horas.

Si bien la modalidad no fue definida, debido a que ésta será acordada en un plenario que se realizará hoy, Carlos Sajama, secretario general de ATE Jujuy, adelantó que "estamos viendo de movilizar o ir al paro, hay que ver la decisión que tome cada secretario de la seccional, esto compete más a los trabajadores nacionales pero la provincia acompañará esta lucha".

Luego señaló a El Tribuno de Jujuy que el gremio se encuentra a la espera de un resumen a nivel nacional para "saber cuál es la situación pero aun así el viernes pasado mandamos a la Secretaria de Trabajo la adhesión al paro del martes (por mañana)".

Paritarias continuas

ATE pidió que las negociaciones salariales no se cierren y es por eso que "nos van a convocar después del 20 de marzo y así vamos a seguir trabajando mensualmente porque se cambian los números de inflación y los aumentos que están dando sinceramente no alcanza".

Sajama reconoció que hubo un compromiso del Ejecutivo provincial para una mejora salarial de los precarizados como ser capacitadores laborales, instructores, los pases a planta permanente dentro del municipio.

También se refirió al anuncio del gobernador Sadir sobre el proyecto de Ley de Coparticipación Provincial, de manera que cada municipio y comuna de Jujuy cuenten con recursos propios y tengan autonomía y responsabilidad económica para desarrollar sus gestiones.

"Hemos escuchados las palabras del gobernador Sadir sobre este tema y nos parece muy bueno este proyecto para definir una solo vez cuanto le corresponde a cada municipio, cada vez que hacemos el reclamo al intendente por pase a planta o categoría, siempre aducen que provincia no manda la plata y si hay una nueva ley cada municipio se hará cargo", apuntó el secretario haciendo alusión a que Jujuy es la única provincia argentina que aún no reglamenta el reparto de fondos entre sus localidades.

Impacto negativo

Por otra parte, los trabajadores estatales de ATE denunciaron que este mes, al momento de percibir sus sueldos, se dieron con que el 30% de recomposición salarial anunciado por el Gobierno provincial no había impactado como se había negociado. "Estuvimos viendo el impacto del aumento y no era el que queríamos cuando nos mostraban el recibo de sueldo, hay compañeros que tenían años de antigüedad y han cobrado con el mismo porcentaje de los que recién entran", sostuvo agregando que "eso queremos corregir porque habíamos pedido que se vea ese 30% según las categorías, hay compañeros que no recibieron lo que habíamos planteado".

El gremio mantendrá reuniones con funcionarios para exigir explicaciones ante algunos incumplimientos. "Nos juntaremos con los secretarios para ver que más se puede hacer. Habíamos pedido que se paguen otros ítems como ser la asignación universal por hijo, le pedimos que eliminen directamente el tramo a la hora de cobrar, hubo un avance en el pago por hijo, eso sí se pudo notar", cerró Sajama anunciando que en estos días tendrán un congreso nacional y provincial importantisimos para el gremio.