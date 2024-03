“Lo mejor que puede pasar es que sigan bajando las tasas de interés”

Entendiendo que al bajar la tasa de los plazos fijos también baja el porcentaje de interés de los créditos, esta medida resulta beneficiosa para, por ejemplo, empresas que necesitan tomar préstamos y negativa para los ahorristas en plazo fijo...

Que baje la tasa de interés es una buena noticia para el país en general. No puede ser que tengamos tasas que el Banco Central (Bcra) esté pagando el 110%. Según cálculos preliminares con esta baja de 30 puntos que definió el Central para su tasa de referencia, el banco se está ahorrando por mes, más o menos, $500 mil millones, entonces es una excelente noticia a nivel país. Ahora cada banco puede ofrecer la tasa que quiera y tendrán que empezar a competir entre ellos para captar plazos fijos. Es que el negocio de los bancos era muy fácil, ellos buscaban la plata y se la daban al Banco Central al 130%, después al 110% y a los plazos fijos le pagaban 100% o 105% y se quedaban con la diferencia, era un negocio bárbaro.

Lo mejor que puede hacer un banco es prestarle también a la economía, no solamente al sector público. Prestar para que la gente tenga crédito, para sacar un hipotecario, un prendario, pagar la tarjeta de crédito o endeudarse. Por este lado es bueno porque bajan la tasa de interés que pagamos entre todos, porque no nos olvidemos que esa plata es emisión.

¿Y qué ocurre con las personas que están ahorrando a través del plazo fijo?

Sí resulta una mala noticia para aquel que ahorra a través de plazo fijo, pero no nos olvidemos que este 80% es de ahora en adelante, no es una tasa de interés que se paga para el pasado, es decir, para diciembre cuando hubo una inflación del 25%. Entonces el Banco Central está apostando a que la inflación va a seguir bajando.

¿Considera que esta medida podrá permanecer en el tiempo?

Lo mejor que puede pasar para todos los argentinos es que continúen bajando las tasas de interés y que seamos un país normal como Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay o Chile, no hace falta ver Noruega y Dinamarca, veamos a nuestros vecinos. Como puede ser que en Bermejo se pueda sacar un crédito hipotecario a cinco por ciento de interés anual en pesos bolivianos y acá las jóvenes parejas no pueden hacerlo, por eso es una medida buena. Y sí, la parte negativa es para aquel que tenía un plazo fijo y estaba cobrando 110% anual y ahora le ofrecen un 80%.

¿Qué opción le queda al ahorrista ahora con un dólar que está bajando y un plazo fijo que ofrece menos tasa de interés?

Las opciones que damos son para que la gente no pierda plata contra la inflación, no para que se hagan millonarios. En ese marco, un dólar de alrededor de $1.000 no me parece una mala opción, siempre y cuando sea para que los ahorros no pierdan valor. Y si se es un poco más audaz, lo que yo recomiendo es comprar un título público en dólares, como por ejemplo el AL30. Es que, si el dólar baja, significa que al país le está yendo mejor, y si al país le va mejor, los títulos públicos van a subir su valor. Y si no, la otra opción es tener la plata cubierta en dólares.

Tras la baja de la tasa de los plazos fijos, el dólar blue ayer subió ya que muchos se salieron de ellos y se fueron a resguardar al dólar...

Sí, es algo que se tenía previsto. Si me preguntan a mí, yo prefiero que bajen las tasas de interés y que suba un poco el dólar, no importa. Hay una apuesta fuerte del Gobierno nacional a que, en lo posible, antes de mitad de año liberen el cepo y esa apuesta sigue estando en pie. Ahí se va a acabar todo, el dólar subirá o bajará de acuerdo a lo que diga el mercado y si la gente quiere, podrá comprar dólares en el banco y el exportador podrá cobrar en dólares, etc., volveremos a ser un país normal porque ahora con todos los cepos que tenemos, no lo somos.

Es el objetivo de este Gobierno, liberar el cepo y tratar de ser un país normal lo más pronto posible, al menos en el sentido de acoplarnos al comercio internacional que es exportaciones, importaciones y tener un solo precio del dólar, lo que ayudaría mucho a los precios relativos.

¿Entonces es posible que en los próximos días el dólar suba un poco más?

Puede ser que haya gente que se quiera cubrir en dólares, pero es probable que se mantenga estable. Al menos esas son las previsiones del Gobierno y el mercado espera más o menos lo mismo. No se esperan grandes saltos en la cotización del dólar.

¿Y en el día a día de las personas, qué impacto tendrá?

Como el Banco Central va a dejar de emitir dinero para pagar intereses, va a bajar el déficit y va a disminuir la inflación, esa es la principal buena noticia de la baja de interés. Y, por otro lado, también es una buena noticia porque se está viendo que de a poco esto va tendiendo a normalizarse, porque era una locura que el Banco Central pague el 110%.

¿Cómo considera que impactará la apertura de la importación de alimentos para contener la suba de precios?

Es una buena noticia por aquellos comerciantes que estaban especulando con los precios y que los habían subido por demás y no los querían bajar. Ahora van a tener que competir con los de afuera, por ese lado es bueno. Pero la parte mala es que hay muchas empresas productoras argentinas que tienen una tremenda carga impositiva y se les hace muy difícil competir ya que los de afuera están en mejores condiciones porque pagan menos impuestos, tienen mejores leyes laborales, etc.

Entonces, por un lado, está bueno que haya competencia porque les pega de lleno a los especuladores que ponen el precio que quieren, pero también sería atinado que ayuden a las empresas argentinas cobrándoles menos impuestos.

En el día a día la situación sigue muy complicada y con una caída del consumo tremenda porque estamos todos tratando de acomodarnos a los nuevos precios que hay. Hay una frase que dice: "En la economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias", y ahora este sinceramiento de precios y esta inflación que estamos teniendo es consecuencia del desmanejo económico de los últimos años.