Proponen un boleto diferenciado para trabajadores de Jujuy

El diputado provincial Juan Ortega del Partido Justicialista presentó un proyecto de ley que busca implementar el boleto obrero social para trabajadores en relación de dependencia, públicos y privados, cuya remuneración no supere el equivalente a dos salarios mínimo, vital y móvil que en la actualidad rondaría los $405.600, incluye a monotributistas encuadrados en las categorías más bajas y a todas aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo y que reciban la prestación que a tal fin sea otorgada por la ANSES.



En diálogo con el medio sostuvo que “Lo que se busca es un transporte de calidad, la sostenibilidad del sistema y que el precio del boleto no impacte en forma significativa en el salario de los trabajadores. Más allá de la discusión acerca del reparto injusto de los subsidios al AMBA y al interior de la patria y la quita de subsidios decidida por el presidente Milei al transporte público de pasajeros del interior del país, el cual fue intempestivo y unilateral; sin perjuicio de los reclamos que el gobierno provincial pueda hacer a Nación, los cuales son apoyados desde nuestro bloque, se deben impulsar políticas públicas para hacer sostenible al sistema de transporte público por automotor de pasajeros en la provincia.

Lo que se propone con el proyecto de ley es subsidiar a los más perjudicados por el ajuste, es decir, a los trabajadores”.



Agregó “el subsidio al transporte es una política implementada en todo el mundo tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, y existen diferentes formas de aplicarlos, por ejemplo, con reducciones impositivas, tarifas diferenciales, transferencias directas, o vales para viajes.

El fundamento principal es que al mejorar la frecuencia del servicio se mejora la producción e impacta en la calidad de vida de los trabajadores ya que pasarían más tiempo con sus familias; por otro lado, el uso del automóvil particular genera problemas como la congestión y el daño medioambiental.

En nuestro país, los subsidios que se otorgan desde hace años a las empresas prestatarias no significaron garantía de eficiencia, no se puede corroborar que esos subsidios lleguen efectivamente a quienes se quiere ayudar ya que aquellas personas que no lo necesitaban igual eran beneficiadas y por otro lado, en ese esquema de subsidios a la empresas, hizo que el incentivo de mejora de las empresas no dependiera directamente del boleto que paga el usuario”.