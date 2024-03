Infracciones de tránsito en la “Capital de la Puna”

Tras innumerables infracciones de tránsito en Abra Pampa, desde el Juzgado de Faltas y mediante su titular, la abogada Valeria Amador, se puso en conocimiento público las situaciones más comunes y a la vez se brindó información vial con el fin de poder concientizar a la población local y regional.

Las infracciones más comunes que se produjeron en las últimas semanas son la conducción de motos sin licencia, por lo que los vehículos quedan demorados al no cumplir la persona con los requisitos para circular en el ejido municipal según la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante local en 2022 y por adhesión a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

"Se está solicitando en todo tipo de control la cédula de identificación del automotor a todo tipo de vehículos", explicó Amador. "Lamentablemente se observa a menudo que el 80% no posee dicha documentación, es decir no son titulares registral de esos vehículos y la ley nacional establece que un plazo que no supere los 45 días hábiles para poder realizar la transferencia".

Otra de la documentación que siempre se requiere es el seguro, porque ante algún accidente protege a los terceros involucrados, como el caso de peatones o de ciclistas. Cabe aclarar también que no deben circular más de tres personas en una moto y sus ocupantes deben llevar el respectivo casco. No ceder el volante a menores de edad, poseer la chapa patente y en lo que respecta a la parte céntrica, deben estacionarse en lugares marcados para tal fin.

"La Ley nacional 24.449 indica demorar una moto cuando se sorprenda a personas que circulan sin los instrumentos de seguridad, por ejemplo el casco", explicó Amador, "o en otros vehículos sin el RTV".

Otras de las multas que son de cotidianidad es por el estacionamiento en lugares no habilitados, sitios demarcados o lugares oficiales y estacionamiento del lado izquierdo.

Es importante mencionar que ante multas realizadas, todas las personas tienen un plazo de cinco días para poder realizar su descargo con pruebas fehacientes.

El Juzgado de Faltas funciona en edificio de Oficinas de Empleo, frente a la escuela 222 en el barrio 23 de Agosto, de Abra Pampa.