Necesidades de servicios públicos esenciales en asentamiento

Vecinos del asentamiento 4 de Agosto del barrio Malvinas no hallan respuestas a los pedidos de servicios púbicos esenciales. Residen en la zona desde hace quince años y aún no cuentan con alumbrado público, cordón cuneta y pavimento.

INTRANSITABLE | CALLE DEL ASENTAMIENTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD.

La vecina Ema Vasquez comentó a El Tribuno de Jujuy que disponen de un solo foco para toda una cuadra, lo que se repite en diferentes calles del sector. Frente a esto sostuvo que los vecinos optaron por colocar focos fuera de sus domicilios para poder tener un poco más de iluminación y sobre todo seguridad.

También dijo que se cuidan entre ellos y en ese marco crearon un grupo de Whatsapp donde se informa si ven algo o alguien extraño. Sucede que cuando llaman a la policía, las respuestas son "no tenemos móvil, no hay personal para que se acerque o simplemente dicen nos quedamos sin combustible".

Solicitaron a las autoridades que realicen recorridos barriales para sentirse más seguros y también evitar robos.

DETALLE | CORDÓN CUNETA EN EL AIRE.

Las calles se encuentran intransitables, llenas de pozos, barro y aguas servidas. Belén Chavarría, otra vecina, comentó que "las aguas servidas provocan más proliferación de mosquitos, aquí viven muchos niños, abuelos, personas que están enfermas y la verdad que no es digno vivir así, nos podemos enfermar de cualquier cosa". Cuando llueve, se inundan las casas. Al no contar con cordón cuneta agua y barro ingresan a sus domicilios. "En muchas ocasiones, tenemos que colocar bolsas de arena para que no ingrese agua y barro a nuestras casas", relató Chavarría.

EVIDENTE | DETERIORO DE UNA DE LAS CALLES DEL BARRIO BAJO LA VIÑA.

En su momento los vecinos presentaron notas solicitando la realización de cordones cunetas o desagües y hasta el día de hoy no obtuvieron respuesta alguna. Pidieron a las autoridades que les brinden alguna respuesta o se acerquen a dialogar con ellos.

Problemas en Bajo La Viña

PELIGRO | CALLE PALMA CARRILLO DEL BARRIO BAJO LA VIÑA.

La calle Palma Carrillo del barrio Bajo La Viña fue una de las más afectadas por las recientes lluvias y falta de mantenimiento. Hay tramos en los que está a la vista gran parte de la base de cemento del cordón cuneta, lo que es un riesgo para todos los vecinos. Se suma una abundante cantidad de piedras de gran tamaño con tierra que dificulta el tránsito vehicular. El director de la escuela técnica que funciona en el barrio, Guillermo Amante, manifestó a El Tribuno de Jujuy que en épocas de lluvia, las calles quedan intransitables. “En esta época, lastimosamente siempre tenemos este problema. Estamos a la espera de que nuevamente nos vuelvan a pasar la máquina y traten de rellenar los pozos que hay a lo largo de la calle”. Vecinos consultados por este diario expresaron su malestar por la situación.