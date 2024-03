-Punta Corral: velar por los fieles

La Comisión de Devotos de la Virgen de Copacabana y Punta Corral informó que la imagen bajará desde el santuario al pueblo de Tumbaya este 24 de marzo, Domingo de Ramos. A pesar de que desde la Dirección de Emergencias recomendaron postergar el descenso, quienes organizan la fiesta en honor a la Mamita del Cerro ratificaron que cumplirán con el cronograma original.

Según precisaron, en el caso de que las inclemencias del tiempo imposibiliten el desarrollo de la celebración la imagen no bajará este año del santuario, permanecerá en el lugar hasta el año 2025.

“No lo recomendamos no sólo por el estado del camino sino porque la provincia sigue bajo alerta amarilla por tormentas con descargas eléctricas. Algunos que subieron en los últimos días les cayeron rayos”, indicó al respecto del ascenso el titular de Emergencias, Ariel Mamaní.

“Por el lado de Tunalito que está habilitado para subir no hay puente, y la gente debe cruzar a pie, son varias las situaciones que se deben sumar para hacer el análisis del riesgo”, aseguró.

Por otro lado, Mamaní dijo que los meteorólogos alertaron sobre un pronóstico extendido de lluvias, con una probabilidad superior al 50%. Además, se espera que en la zona de la cordillera los vientos superen los 50 km/h, lo que añade otro factor de riesgo para aquellos que intentan subir el santuario.

Al respecto al obispo Cesar Daniel Fernandez indicó que sobre el mal estado del camino a Punta Corral. La aiglesia "va siguiendo día a día, creo que en las próximas horas el Gobierno va a dar a conocer un comunicado sobre la situación del camino y sus recomendaciones; que nosotros acompañaremos por supuesto no es desafiar a ir en contracorriente, porque queremos velar por la seguridad también de los fieles".

"También decimos que la devoción a la Virgen de Punta Corral tiene una particularidad, la imagen y el santuario están en predios de una familia, que son desde el hallazgo de la Virgen los custodios y esclavos de la Virgen, entonces ellos son los que dirán en última instancia si va a bajar la Virgen a Tumbaya y cómo va a bajar. No es como que yo diga o me pregunten a mí sobre el Santísimo Salvador si salimos o no. Esto es como una devoción que tiene su propio ámbito que es el de esta familia que convoca tanta gente y nosotros lo acompañamos pastoralmente con las confesiones y las celebraciones".

"Está todo con un gran signo de interrogación. Hablé con el párroco de Tumbaya y le decía que celebremos por lo menos el Domingo de Ramos como siempre. Si baja la Virgen, baja y si no, celebramos igual. Tenemos un cuadro ahí", agregó.