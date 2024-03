Marcha de autoconvocados de la salud por mejora salarial

Los profesionales de la salud de los diferentes nosocomios de la provincia se autoconvocaron ayer en las inmediaciones de Casa de Gobierno para exponer sus reclamos en cuanto a la recomposición salarial y las condiciones laborales.

En ese sentido Mónica Araníbar, médica del hospital "San Roque", manifestó a El Tribuno de Jujuy la situación salarial que atraviesa el sector de la salud y los motivos de la marcha del personal médico autoconvocado. "Esta protesta también se basa por la nueva ley de carrera de médicos hospitalarios, ya que se nos ha encuadrado en la Ley 6.384 del escalafón general, pero todavía la misma no se reglamentó", sostuvo, agregando que "deseamos la convocatoria del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para todos los actores de la ciencia de la salud y así consensuar una reglamentación adecuada y no lo que ellos quieran".

Los profesionales autoconvocados buscan que "la categorización en el equipo asistencial de la salud esté en un mismo escalafón y el resto como ellos quieran, pero todos los profesionales divididos en asistenciales y no asistenciales deberíamos estar en la misma línea".

Fue una marcha pacífica en la que se notó una gran concurrencia de profesionales de diferentes áreas de la salud como ser kinesiólogos, bioquímicos, médicos, farmacéuticos y odontólogos, por citar algunas ramas. "Venimos reclamando el valor de nuestros sueldos porque un médico tiene un sueldo básico de $60.000 donde los aumentos fueron con ítems en negro y no remunerativo, Jujuy está pagando la hora médica más baja del país, estamos perdiendo médicos de guardias", apuntó Araníbar.

SIN RESPUESTAS | EL EQUIPO DE SALUD SOLICITA UNA AUDIENCIA URGENTE CON EL GOBERNADOR SADIR.

También solicitaron a viva voz una audiencia con el gobernador Carlos Sadir para tratar los reclamos y no optar por otras medidas severas que afecten a la ciudadanía. "Queremos mantener una conversación porque es el actor final de todo esto, esperemos que no salga la firma de esa reglamentación hasta no ser convocados todos los actores de la salud", subrayó la médica, al tiempo que señaló cuáles serían las medidas de fuerza porque "nosotros tratamos de no hacer paro para no entorpecer el trabajo diario, sino el que se resiente es el paciente, ya que necesita de nuestro trabajo, pero algunas otras medidas vamos a ejercer; se resuelve en conjunto con el equipo de salud".

Luego, la profesional subrayó que "esta lucha viene aproximadamente hace tres años cuando salimos del encierro de la pandemia del Covid-19 y hoy no se ven mejoras. Es lamentable porque los sueldos son malos aunque haya habido un aumento del 30 por ciento", remarcó después.

La última semana estuvo atravesada por incontables reclamos del sector sanitario de la provincia, ya que hubo exigencias urgentes por mejoras salariales ante una situación que tildaron de "crítica" y es por eso que ayer estuvieron en la autoconvocatoria profesionales del hospital "Pablo Soria", "San Roque", Materno Infantil y otros del interior.