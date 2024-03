Organizaciones cortaron rutas en reclamo de alimentos

En consonancia con las protestas y cortes que se realizaron ayer en todo el país en reclamo por la falta de alimentos para comedores y merenderos, en la provincia numerosas organizaciones sociales y políticas se manifestaron en distintos puntos de la provincia.

En la ciudad de San Pedro de Jujuy, organizaciones nucleadas en la multisectorial volvieron a la ruta y se apostaron en uno de los sectores del puente Emilio Lozano, procediendo al corte de la ruta nacional 34, reclamando al Gobierno nacional el envío de alimento para los comedores, pidiendo la caída del DNU que priva a los abuelos y a los enfermos de los medicamentos esenciales y repudiaron el ajuste.

SAN PEDRO | TAMBIÉN HUBO BLOQUEOS EN EL PUENTE EMILIO LOZANO.

Enfatizaron que la situación es insostenible, de poca humanidad, que todo va a ir empeorando y que pronto comenzará a notarse el hambre. La medida de fuerza se extendió hasta las 13, horario en que los manifestantes se retiraron.

"Estamos otra vez en la ruta, los tiempos cada vez se tornan más difíciles, hay situaciones que como habíamos adelantado, van a ser insostenibles. Al no haber comedores en los barrios el hambre ya se empieza a notar, hay abuelos que cobran la mínima y con la caída inflacionaria en este último tiempo, están sufriendo mucho, no llegan los medicamentos. Nosotros tratamos de realizar toda la ayuda solidaria que se pueda, pero hay cuestiones que ya superan. El otro día en el hospital Paterson, pedían la donación de medicamentos para un paciente oncológico, cuando está la ley oncológica y el DNU del Gobierno la trabó por decreto. Son cuestiones insostenibles, de poca humanidad y va a seguir empeorando", dijo el dirigente Dante Monzón.

LA QUIACA | HUBO PROTESTAS EN CONTRA DEL GOBIERNO NACIONAL.

"Tenemos un presidente que amenaza, que dice que las organizaciones sociales tendrían que dejar de existir, que somos corruptos, me gustaría decirle al Presidente y a todo aquel que piense igual y que tiene un cargo público, que mostremos quién realmente es corrupto, pueden venir a mi casa, ver el estilo de vida que llevo, la cantidad de trabajos que hago y si llego a fin de mes o no. No podemos decir lo mismo de quienes se aumentan el sueldo de un día para otro y echan la culpa a otro con la firma, eso sí realmente es un acto de corrupción", prosiguió Monzón. Refirió que "a la gente no le alcanza el mínimo vital y móvil de $180.000, con la inflación que disparó un 70% desde que asumió este gobierno hasta ahora, un trabajador no sobrevive con ese salario".

Finalmente, apuntó que no van a esperar a que los abuelos se mueran en la calle para recién empezar a salir, "tenemos que salir ahora, nosotros estamos cumpliendo, nosotros trabajamos y por eso exigimos".

En tanto el jefe de la Unidad Regional 2, comisario mayor Daniel Cruz, sostuvo que a las 9 de la mañana integrantes de las organizaciones sociales con sus referentes procedieron al corte total de la ruta. "El corte total fue por espacio de 20 minutos, luego despejaron y cada hora cortaron media calzada. Esta es una medida de fuerza que se realiza en toda la provincia y no se presentó ningún tipo de conflicto. Se hizo presente el personal de Contravencional y se realizó la consulta con la Justicia federal", dijo.

En distintos puntos

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN | DE FORMA PACÍFICA LOS MANIFESTANTES INTERRUMPIERON EL PASO EN LA RUTA 34.

La jornada nacional de protesta que se desarrolló durante la mañana de ayer implicó varios cortes totales en diferentes puntos de la provincia. En Libertador, pasadas las 10 de la mañana, las organizaciones procedieron a cortar la ruta sobre el río San Lorenzo. También hubo corte en la ruta 34 a la altura de Fraile Pintado.

En Perico los manifestantes intentaron cortar el acceso a la ciudad y en La Quiaca marcharon por el casco céntrico y luego se dirigieron al acceso sur, a la ruta 9 donde dejaron un carril abierto para el paso vehicular. En ruta 66 en Alto Comedero, el bloqueo fue total, en ambos sentidos, aunque quedaron las colectoras liberadas. Cabe mencionar que la Unión Trabajadores de la Economía Popular y grupos de Izquierda se movilizaron en diferentes lugares de Argentina, con foco en la ciudad de Buenos Aires, en reclamo al Gobierno nacional por la falta de alimentos para comedores y merenderos.