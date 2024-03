Lanzaron actividades de la Semana de la Memoria

Los organismos de derechos humanos de Jujuy dieron a conocer ayer el programa de actividades de la Semana de la Memoria que tendrá sus conmemoraciones centrales el 24 de marzo, bajo la consigna "A 48 años del golpe cívico, militar y eclesiástico los derechos son dignidad y la memoria es democracia".

Inés Peña destacó que "el camino de la memoria, la verdad y la justicia no se acaba, no termina hasta que no sepamos lo que ha pasado".

Habrá acciones desde La Quiaca a Libertador, Yuto, San Pedro y más. La noche del sábado, desde las 22, será la vigilia en la plaza Belgrano organizada por Hijos Jujuy; mientras que el domingo a las 11 la Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Libertador y la Marcha de los Pañuelos Blancos a Guerrero; mientras que a las 15 será el acto en el Parque de la Memoria de avenida Savio y a las 16 iniciaría la marcha hacia la plaza Belgrano. En San Pedro concentrarán y marcharán a las 18; y a las 19 el acto en la plaza de la Memoria.

Más del programa

Para hoy, a las 9, pintada de mural en el barrio 23 de Agosto de San Pedro. A las 18 la mesa panel "Con el hambre, la represión y el negacionismo la dictadura continúa" en el salón ATD de Alto Comedero. A las 19.30 el taller debate "Derechos humanos y memoria" en el salón del Soeail en Libertador. Desde las 20 proyecciones en la plaza Belgrano de San Pedro.

Mañana, a las 8.30, refacción de la plaza de la Memoria en San Pedro y a las 9 reacondicionamiento del monolito en el penal de Gorriti; a las 16 cine debate en Humanidades y conversatorio. El viernes a las 10.30 acto en La Quiaca.