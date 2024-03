Salta aprobó el convenio para la gestión ambiental en las Salinas Grandes

La Cámara de Diputados salteña dio sanción definitiva ayer el proyecto de ley que aprueba el convenio firmado en octubre de 2023 por Gerardo Morales y Gustavo Saénz, gobernadores de Jujuy y Salta respectivamente, para realizar un estudio hidrogeológico y ambiental sobre la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en la Puna salto-jujeña.

El Acuerdo Interprovincial para la Gestión integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes fue acordado con el objetivo de que los dos Estados provinciales arbitren los medios necesarios para constituir una comisión interjurisdiccional que realizará un estudio hidrogeológico en esa cuenca, y también financiará la realización de un estudio de impacto ambiental integral y acumulativo que tendrá en cuenta las características geológicas y geográficas de la región.

El diputado Gerónimo Arjona, del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción y representante del departamento Los Andes, fue el encargado de presentar el proyecto. "La evaluación del impacto ambiental en todas sus dimensiones tendrá en cuenta la participación de las comunidades originarias del lugar de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, que dice que se debe consultar con información libre. Se debe resguardar las prioridades de desarrollo de las comunidades y el derecho a la libre determinación", sostuvo.

Durante el debate previo a la sanción definitiva del proyecto que el Ejecutivo salteño presentó por la Cámara Alta, sobre el cierre del periodo ordinario de 2023, la diputada Sofía Sierra (PRO) recordó que el acuerdo fue sellado entre los dos mandatarios (Morales concluyó su mandato en diciembre de 2023), por "un juicio que se tramita en la Corte Suprema de Justicia de Nación desde 2019", una demanda de la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, que integra la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, con el patrocinio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

"Salta informó recientemente en ese juicio la celebracion del convenio en octubre de 2023", añadió Sierra. "El 2 de febrero de este año FARN presentó un escrito para dejar constancia que en los propios términos del convenio (los dos Estados provinciales) reconocen que están operando sin los correspondientes estudios de base ambiental", siguió.

Recordó luego que las demandantes insisten en que ese humedal altoandino debe ser estudiado como un todo, "no proyecto por proyecto", aseveró en alusión a las empresas mineras que presentan estudios de impacto ambiental para tramos puntuales del proyecto extractivo. En ese sentido, recordó que en el convenio las dos provincias acordaron realizar impactos ambientales acumulativos, algo que las empresas mineras no presentan, los Estados provinciales no solicitan de forma obligatoria, o los dos gobiernos norteños no se encargan de monitorear.

Sierra sostuvo que "ante la primera presentación" de proyectos mineros, la provincia de Salta "tendría que haber realizado este estudio junto con la provincia de Jujuy". Indicó que la evaluación hidrológica y ambiental que finalmente solicitaron una comunidad aborigen jujeña y una ONG, "se tendría que haber realizado durante la primera gestión del gobernador, y no presentarlo el año pasado para que nosotros los aprobemos ahora". Paso seguido recordó la reciente decisión de la Corte de Justicia de Catamarca, que suspendió proyectos mineros en Salar del Hombre Muerto y ordenó la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral. Salta y Catamarca comparten el humedal de Salar del Hombre Muerto.

Para la legisladora, la no realización de los estudios correspondientes en el área de Salinas Grandes podría tener consecuencias en el mediano plazo. Agregó que todos los estudios que promueve el convenio se deberían realizar sobre todas las cuencas altoandinas de la provincia, para evitar que los recursos naturales y los pueblos sufran concecuencias irreparables.

La diputada Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro) leyó un informe de la Secretaría de Minería de la provincia en el que se detallaron todas las acciones que se llevaron a cabo tanto para la realización de estudios de impacto ambiental como para construir la licencia social con las comunidades originarias que integran la Red Atacama o habitan alrededor de Salinas Grandes dentro de la jurisdicción de la provincia de Salta. Por otro lado, rechazó la moción del diputado Roque Cornejo (Ahora Patria, referenciado con La Libertad Avanza) para que el proyecto volviera a comisión "a la espera que Fiscalía de Estado de Salta se expida sobre cuestiones de fondo".

Dentro del detalle que remitió el gobierno salteño, informó que durante la gestión nacional anterior "la Secretaría de Minería y Energía de la Nación participó del modelo hidrogeológico de la cuenca de Salinas Grandes realizado por la provincia de Jujuy con la asistencia técnica del Servicio Geológico de Estados Unidos".

Finalmente, el diputado José Gauffin (PRO) anticipó que no será fácil gestionar los estudios que propone el convenio aprobado ayer, porque las comunidades aborígenes que habitan en la zona de la cuenca no tienen la misma visión ni sobre el territorio, ni sobre la minería. Agregó que mientras sobre el sector jujeño hay proyectos avanzados, en Salta, si bien hay áreas concesionadas, ninguna empresa minera inició la exploración.

FUENTE: PÁGINA/12