El consumo del combustible bajó hasta un 30% en Jujuy

Las constantes actualizaciones en los precios de los combustibles producto del cronograma de descongelamiento de sus impuestos, sumadas a la inflación y a la reducción de la capacidad de compra ante una serie de medidas de ajuste en la economía argentina, en Jujuy provocaron una caída del consumo de los combustibles de entre el 25% y el 30% respecto al año anterior.

Así lo confirmó Alfredo Gonzáles, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, en diálogo con El Tribuno al indicar que el comportamiento del consumidor cambió mucho en este último tiempo. "Ha habido una caída de entre el 25% y el 30% -dependiendo la estación de servicio- respecto al año anterior. Básicamente porque como el combustible antes costaba acá un tercio que lo que cuesta en Paraguay o Chile, teníamos muchos consumidores que eran camiones de paso que sólo se detenían en la provincia a cargar pero hoy lo hacen en Chile o Paraguay porque ahora les cuesta lo mismo. Y sumado a eso, la gente está cargando cada vez menos porque el combustible se convirtió en un bien preciado y también muchos se pasaron de la premium a la súper", comentó.

Sobre el consumo que hacían en el país empresas del exterior, Gonzáles recordó que el combustible estaba financiado a través de impuestos que pagaban todos los ciudadanos. "Al final estábamos financiando el consumo de combustibles a Paraguay y Chile que se lo llevaban y lo usaban para su transporte, eso era algo que teníamos que regularizar", consideró.

A la fecha, en estaciones de servicio de YPF el litro de ultra diesel cuesta $967, la infinia diesel $1.143, la nafta súper $892 y la nafta infinia $1.074. Llenar el tanque de un auto ronda los $40.000 o $50.000 y arriba de $70.000 para una camioneta.

Tasa a los combustibles

Respecto al anuncio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy de aplicarles a los combustibles una tasa del 1,8% para el mejoramiento vial, Alfredo Gonzáles calificó la iniciativa como una "locura" y advirtió que desde el sector "judicializarán" la medida.

"Nosotros vamos a judicializar la medida. No vamos a avalar esto porque nosotros somos los que tenemos que poner la cara con el cliente y los que nos tendríamos que hacer cargo del cobro de la tasa y depositarle a la Municipalidad la recaudación y eso no corresponde. Las tasas, a diferencia de los impuestos, no pueden cobrarse vía retención sino voluntariamente. Por ende, las estaciones no deberíamos ser los agentes de retención, por eso vamos a judicializar y tratar de que esta tasa no se aplique".

Comentó que desde la Cámara solicitaron que no se promulgue hasta el próximo martes, cuando tendrán una reunión con el Ejecutivo para tratar el tema. "Si la promulgan estos días, no nos va a quedar otra alternativa que presentar un amparo para dejarla en stand by hasta que la Corte decida, nuevamente" dijo.

Y recordó que ya tienen un fallo del Superior Tribunal de Justicia de 2014 que declara a esta misma tasa inconstitucional. "Y como lo están tomando también otros municipios, la idea es pararlo en toda la provincia porque no corresponde", concluyó Gonzáles.

San Pedro sumará la tasa vial

SAN PEDRO | EL IMPUESTO AL COMBUSTIBLE SE TRATARÁ HOY EN EL DELIBERANTE.

El municipio de San Pedro de Jujuy se suma a la iniciativa de la capital jujeña, con un proyecto de ordenanza para la creación de la tasa vial municipal, que será tratado hoy en el Concejo Deliberante de la “Perla del Ramal”

La ordenanza enviada por el ejecutivo habla de declarar la emergencia hídrica, vial, de infraestructura en general, sanitaria y social en la ciudad de San Pedro. Esto debido a las inundaciones y anegamientos que sufrió el Ramal jujeño en las últimas semanas por las fuertes tormentas. Pero fundamentalmente por el daño en calles y barrios de la ciudad, lo que demandó un accionar inmediato del municipio sampedreño y los gastos que implica la movilización de personal y maquinaria en un escenario de crisis económica general.

En este contexto es que se tomó la decisión de proponer la creación de la tasa vial municipal. Según el proyecto representa el 1,8% del litro de nafta cargado por cada usuario. En este punto se aclaró que al ser libre de impuestos nacionales, la tasa se aplicará sobre una nafta de aproximadamente $600, y que será de $10,80 por litro. Los fondos serán destinados a la realización de obras de emergencia que requiera la comunidad, contratación directa de servicios que permitan brindar soluciones urgentes a las eventualidades como las ocurridas durante la última tormenta.

Y que estos gastos no lesionen la estabilidad económica del municipio. Si bien hay voluntad de la mayoría de los ediles de aprobar el proyecto para la nueva tasa municipal, solo resta ser tratada en el recinto, aprobada y promulgada por el intendente Julio Bravo. A pesar de las voces a favor y en contra que ha generado el proyecto, se cree que medidas como estas son necesarias para afrontar los gastos que implica la administración pública y el desfinanciamiento de las provincias y municipios que lleva adelante el Gobierno nacional con los constantes recortes.