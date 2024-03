Autoridades de la CRA visitaron el sector productivo de Jujuy

En un esfuerzo por comprender de cerca las complejidades del sector productivo en Jujuy, autoridades de la Confederación Rural Argentina (CRA) recorrieron durante dos días el sector tabacalero, cañero, del azúcar, un tambo y un viñedo. Allí se expresó preocupación por la liberación de la importación de alimentos que podría afectar al sector cañero y del azúcar si llegara a ingresar el producto de Brasil, más competitivo por su menor carga tributaria.

El presidente de la CRA, Carlos Castagnani, y el secretario Matías de Velazco llegaron a Jujuy el lunes e hicieron el recorrido de dos días junto al protesorero y referente de la Federación de Productores de Jujuy (Feprojuy) Jorge Rois, de la Sociedad Rural Jujeña, Fernando Casares, y René Macina de la Unión de Cañeros Independientes. La iniciativa de recorrer el país se inició en Jujuy debido a que la nueva gestión de CRA buscaba cumplir con su promesa de campaña de dar más preponderancia a las economías regionales.

El objetivo principal fue mostrar la variedad de sectores productivos e industriales y las problemáticas específicas que enfrentan los distintos sectores. Por ello les expresaron preocupación por la posible liberación de la importación de alimentos, particularmente con el azúcar y la caña de azúcar a la que podría afectar y exponer al sector a una competencia desigual por parte de azúcar brasileña, más competitiva por una menor carga tributaria.

"Entonces para ser competitivos a nivel internacional, necesitamos una reducción de nuestros impuestos, como eso no está ocurriendo si liberan las importaciones, Brasil está en condiciones de inundar el mercado argentino de azúcar a un costo más bajo. Eso conllevaría a la desaparición del sector cañero, desde los ingenios y todos el sector de empleados que nos acompaña para producir", explicó Rois.

El recorrido incluyó reuniones con actores clave de la industria tabacalera y cañera, de la Cámara del Tabaco, Cooperativa de Tabacaleros, Latitud Sur y Unión Cañeros Independientes, y visitaron la empresa Ledesma, proporcionando detalles de los procesos industriales involucrados en la producción de azúcar y derivados de la caña de azúcar.

El encuentro con representantes de la Unión Cañeros Independientes permitió un análisis exhaustivo de los desafíos que enfrenta este sector, costos de producción y viabilidad económica. Sobre la producción de bioetanol, destacaron la importancia de una legislación consensuada que fomente la participación activa del sector productivo en la búsqueda de soberanía energética. "Si el sector cañero junto al maicero están en condiciones de proveer alcohol para biotanol, ya no se debería importar tanto combustible del exterior. Entonces también se pidió por una ley de biocombustible, no solo bioetanol para el Norte sino también del biodiesel para lo que es la soja en el Sur", dijo Rois.

Uno de los puntos más destacados fue el diálogo con el gobernador Carlos Sadir, quien expresó su compromiso con el desarrollo productivo de Jujuy que llamó "proproductivista" y su disposición a respaldarlo.

Aclaró que CRA no es una entidad que tenga una política partidaria, siempre da su visión y si debe hacer una crítica, la hace. Sobre este gobierno planteó que hay que darle tiempo al Gobierno nacional y apoyarlo para que lleve adelante la reforma sin dejar de hacer los reclamos que perjudican al campo sobre todo en retenciones, para que saquen los derechos de exportación. Si bien entienden que para el Gobierno es difícil, la CRA propuso un esquema de reducción progresiva hasta la eliminación final, por lo que luego de muchos encuentros el Gobierno se comprometió a sacarla definitivamente, y entienden que no quieren dar una fecha para no incumplir.

Rois recordó que en retenciones a las economías regionales se logró retrotraer las que se les había puesto a través de las gestiones de CRA, la Mesa de Enlace y otras entidades de campo, dejando fuera al azúcar y el tabaco, dos de las economías más importantes de Jujuy.

Con el gobernador Sadir se habló sobre infraestructura, la falta de mantenimiento de los caminos rurales y seguridad, debido a que hay muchos hechos de delincuencia rural, donde se recordó que la creación de la policía rural en Rodeíto tuvo buenos resultados. Finalmente, se destacó la visita como un valioso intercambio que benefició a ambas partes.

Variada agenda

La actividad se inició con la Cámara del Tabaco junto a representantes de Latitud Sur, quienes expusieron problemas del sector, el caso de Sarandí, empresa que no está pagando un impuesto mínimo a las cajas de cigarrillos por un amparo otorgado con la que se estaría incurriendo en una falta de pago del Fondo Especial del Tabaco (FET), lo que perjudica tanto a productores como al Estado nacional.

Con la Unión Cañeros Independientes, abordaron la actualidad del sector y la de los ingenios, el funcionamiento y costos de producir; en la empresa Ledesma observaron el proceso e industrialización. Allí hicieron noche donde los recibieron los directivos Federico Gatti y Fernando Pino. Luego, en la Quebrada de Humahuaca los recibieron Fernando y Daniel Manzur para mostrar su tambo de cabras en Huacalera y productos lácteos, y recorrieron viñedos que poseen en Maimará.